Harmonikaš i prijatelj pokojnog Saše PopovićaMikica Gačić danas je prisustvovao Svečanoj dodeli nagrada Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS). Tom prilikom za domaće medije progovorio je o muzičkom takmičenju "Zvezda Granda", promenama u žiriju, ali i odnosu sa bivšim članovima stručnog žirija.

- Imali smo neki uži izbor, odabrali smo Daru i mislim da nismo pogrešili. Ipak, Zvezde Granda su brend koji postoji 20 godina i to je neki najviši nivo koji je održan. Posle Saše Popovića ništa ne može biti isto, naravno. Radimo dalje, sve funkcioniše, po meni biće i bolji rejting, krenuli smo sa konkurencijom u istom terminu. Narod je tu da se opredeli za bolju varijantu - rekao je Gačić za "Informer.

Veliku pažnju privuklo je pojavljivanje Sofije Dacić, bivše snaje pevača Dragana Kojića Kebe, u poslednjem izdanju "Zvezda Granda", a Mikica Gačić ističe da su velike šanse da joj bivši svekar Keba bude mentor.

Ovako Sofija Dacić danas izgleda Foto: Instagram, Printscreen TikTok, Printskrin

- Sofija je bila na audiciji u Beogradu, mi nismo nijednom članu žirija rekli. Ubacili smo je u takmičenje i do dana snimanja nikome nismo rekli, ni Kebi, ni ostalim članovima žirija. Keba je 20 minuta pre snimanja video ime i prezime i naravno znao o kome se radi. Kod Kebe to ništa ne menja, on radi svoj posao, isto se postavlja i prema njoj i prema ostalima. Ona nema nikakvih privilegija, niti da je zbog toga u minusu. Još nismo završili odabir kandidata, još ne znamo u čijem je timu. Velike su šanse da bude kod Kebe - ispričao je harmonikaš.

Odlazak Dragana Stojkovića Bosanca i Viki Miljković takođe je mesecima medijski praćeno, a Gačić je iznenadio izjavom da je Bosanac "Grand" produkciji javo dan pre odlaska na "Pink" da više neće biti deo pomenute kuće.

- Što se tiče vrha sa kim je pravio dogovor, znalo se za Bosanca da prelazi u drugi tim. To je odabir, svako gleda svoj put, ali što se tiče mentora, on se nije javio mentorima. Oni nisu znali međusobno da on odlazi. U firmi su znali da on prelazi, doduše znalo se dan pre njegovog prelaska. Oko finansija ne bih govorio, sigurno je otišao za više para. U "Grandu" je primao novac, svi imaju svoje ugovore, svi su plaćeni i svako dogovara svoje uslove. Verovatno je Viki otišla za više, nije sigurno za manje - izjavio je Mikica.

Aleksandra Stojković Džidža otkrila je kakav odnos ima sa ocem, pa priznala zbog čega je karijeru stavila na pauzu. Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Evgeniy Kleymenov / Panthermedia / Profimedia, Printscreen/Pink, Kurir Televizija

Na kraju, Mikica je istakao da je u svakodnevnom kontaktu sa Suzanom Jovanović i da često obilaze grob Saše Popovića.

- Svakodnevno se čujem sa Suzanom, viđamo se, još uvek je to sveže. Odemo zajedno na groblje, isplačemo se, ispričamo sa Saletom - rekao je Mikica, a zatim dodao:

- Brena je bila tu i kada se Sale upokojio... Dosta je ljudi bilo sprečeno na dan pomena, na 40 dana je bilo 15-20 ljudi. Na šestomesečni pomen recimo ni ja nisam mogao da dođem, jer sam imao dogovorenu svadbu šest meseci ranije. Suzana kaže da joj se Brena nije ni javila.

zvezde_granda_28062025_0044.JPEG
Suzana Jovanović u suzama
zika-jaksic.jpg
Zvezde Granda.jpg

