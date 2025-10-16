Slušaj vest

U intervjuu za Kurir, otvorila je dušu i priznala kako se danas oseća, ali i otkrila pravi razlog zbog kog nije prisustvovala Halidovoj sahrani.

- Sad sam dobro, taman sam se bila malo smirila nakon osme godišnjice moje Donči... A onda, pet dana kasnije, čula sam za Halida. Za najvećeg od najvećih, kako se na kraju i ispostavilo. Svi smo verovali da će pobediti i ovu borbu, svi smo ga bodrili... Ali kao da se tiho ukrao svima nama. Bio je to veliki šok.

Donna i Halid su, kako majka ističe, imali poseban odnos - profesionalni i privatni.

Moja ćerka je bila jako vezana za njega. Mnogo su nastupali zajedno, ali su se i privatno družili. Bila je to istinska bliskost i poštovanje. Kada sam čula da je preminuo, sve mi se vratilo - uspomene, bol, emocije. Ponovo su krenule napetost i tuga, kao da gubim nekog svog još jednom.

Tokom Donnine trogodišnje borbe sa bolešću, Halid joj je bio značajna podrška.

- Bio je uz nju kad je bilo najteže. Pružao joj je ogromnu podršku, bez buke, bez javnosti. Bio je veliki umetnik, ali još veći čovek. Duša od čoveka i prava veličina.

Na sahrani Done Ares pojavio se tiho, nenametljivo – kako je, kaže majka, i živeo.

- Došao je, stajao sa strane, sa Kadirom Canom i još nekoliko prijatelja. Ispoštovao je Donu dostojanstveno, bez pompe, a niko od medija to nije ni primetio. Ali ja sam znala, i to mi je značilo.

Halid nikada nije zaboravio Donnu. To su potvrdili i njeni obožavaoci, koji su godinama slali poruke i snimke sa njegovih koncerata.

- Ljudi su mi stalno slali pesme, poruke, slike sa nastupa. Znao je reći: „Sviraj nešto narodno“ u njen spomen. Uvek se sećao moje ćerke i to me je duboko diralo. Zato mi je ovaj oktobar bio posebno bolan. Cenim sve ljude koji su stajali uz Donnu kad je bilo najteže, a Halid je bio jedan od tih.

NIje imala snage da prisustvuje njegovoj sahrani

- Svu dženazu sam pratila preko medija. Nisam mogla da idem... Srce mi nije dozvolilo. Bilo je previše bola. To su trenuci kad emocije navale toliko jako da biste najradije vrištali, ali već imam mehanizme kako da se povratim. Naučiš s vremenom kako da preživiš granicu ludila.

Majka Done Ares danas nalazi utehu u muzici i prirodi

- Vežbam sa svojim ansamblom „Prijatelji sa Une“ dva puta nedeljno – to mi je lek za dušu. I putovanja, šume, more, novi ljudi… sve to pomaže. I osećaj da je Donna i dalje tu negde, uz mene. Sa najlepšim uspomenama i onim osmehom koji nikad neću zaboraviti.

Na kraju, ostaje poruka koju iz srca šalje:

- Moja Dona je bolovala tri godine. Halid je otišao mnogo brže. Nema pravila. Sve je to individualno. I zato – treba da se trudimo da budemo bolji ljudi, jer svi smo mi ovde samo od danas do sutra.

