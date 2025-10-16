Slušaj vest

U prepoznatljivom ambijentu beogradskog hotela „Mažestik“, svečano je obeleženo 35 godina postojanja i rada Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije – organizacije koja već tri i po decenije stoji na braniku prava, časti i dostojanstva domaćih muzičkih umetnika.

Veče tradicije, poštovanja i emocije

Svečani program otvoren je zvucima orkestra Zorana Vlajića, koji je u maniru pravog estradnog orkestra atmosferi podario toplinu, nostalgiju i dostojanstvo jednog velikog jubileja.

Među brojnim zvanicama našli su se najistaknutiji predstavnici muzičke scene – Lepa Lukić, Snežana Đurišić, Zorica Brunclik i Kemiš, Vera Matović, Sanja Maletić, Gordana, Sanela i Ilda Šaulić, Sneki, Ćana, Goca Lazarević, Neda Ukraden, kao i predstavnici drugih sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije, Ministarstva rada, Ministarstva kulture i Inspektorata rada.

Njihovo prisustvo bilo je dokaz da sindikat koji okuplja umetnike ima duboko ukorenjen značaj i podršku i unutar institucija države.

Povelje za najzaslužnije

Tokom večeri uručene su jubilarne povelje najzaslužnijim pojedincima i institucijama koji su doprineli radu i napretku sindikata.

Priznanja su dodeljena kao simbol zahvalnosti, ali i podsećanje da je svaki napredak bio moguć jedino zajedničkim trudom i solidarnošću.

Reči predsednika Dragiše Golubovića

U emotivnom i motivišućem obraćanju, predsednik sindikata Dragiša Golubović Golub osvrnuo se na tri i po decenije rada i naglasio ključne trenutke u istoriji organizacije, među kojima posebno mesto zauzima kolektivni ugovor sa proširenim dejstvom, potpisan sa Unijom poslodavaca Srbije, kojim su umetnici dobili zakonsku sigurnost i jasna prava.

„Naša najveća pobeda je povratak dostojanstva umetniku. Kolektivni ugovor sa proširenim dejstvom učinio je da se svaki estradno-muzički umetnik u Srbiji oseća zaštićeno, sigurno i poštovano. To je dokaz da se borba isplati, kada je vođena srcem i verom u prave vrednosti“, poručio je Golubović, uz burne aplauze prisutnih.

Posebno je istakao i humanitarnu misiju sindikata kroz čuvenu akciju „Pesmom za lek“, kojom su devedesetih godina prikupljena značajna sredstva za kupovinu lekova i medicinske opreme u više od dvadeset gradova širom Srbije.

Muzika kao najbolji pečat

U umetničkom duhu kojim je i počelo, veče je nastavljeno uz pesmu – mikrofon su, uz osmehe i emocije, preuzeli pevači i gosti koji su svojim glasovima ulepšali jubilej, stvarajući atmosferu kakvu samo estrada ume da donese.

Uz muziku, prijateljstvo i sećanja, obeleženo je 35 godina postojanja sindikata koji je dokazao da umetnici, kada su udruženi, mogu i te kako menjati sistem i istoriju.