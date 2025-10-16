Slušaj vest

Poznati hrvatski tiktoker, Ante Vrankić, nedavo je boravio u bolnici nekoliko dana, kako bi ispitao svoje zdravstveno stanje, o čemu je snimao za pomenutu platformu na kojoj je stekao ogromnu popularnost. Naime, poznato je da je Ante javno istupio i neretko govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji, te je tako i otkrio da ima dečka već dve godine

Šuškalo se da ga je prevario s Urošem Stanićem

Prve trzavice koje su otišle javno jesu pre nekoliko meseci, kada se pisalo da je njegov dečko, Antonio, njega prevario sa aktuelnim učesnikom "Elite 9", Urošem Stanićem, a Uroš se oglasio, otkrivši da to nije istina, te je demantovao navode po mrežama.

Sada, nakon nekoliko meseci, Ante se oglasio na svom tiktok nalogu, te je tako u obraćanju svojim pratiocima otkrio detalje iz svog odnosa sa njim i kako je sam govorio u video snimku koji je dostupan i dalje na njegovom tiktok profilu, oprostio je svom, sada već bivšem dečku, nasilje.

1/19 Vidi galeriju Uroš Stanić napušta Elitu Foto: Petar Aleksić

- Ja ne mogu da verujem sa kakvom sam ja budaletinom bio dve i po godine u vezi. Ne znam odakle bih krenuo. Ne postoji stvar koju nisam oprostio u ovoj vezi, kada kažem svaku, mislim svaku je*enu stvar. Krenimo od prevare, krenimo od nasilja, pa od psihičkog i fizičkog maltretiranja, pa da se prebacimo oko toga što je je*ena narkomančina koja šmrče već šest meseci svaki dan, pa da dođemo do toga je narcis i manipulator! Sve te stvari sam ja njemu opraštao jer sam njega voleo više nego sebe. Ja sam njega i nas stavljao uvek na prvo mesto i to je bila najveća greška u mom celom je*enom životu! Mi smo prvi put prekinuli pre dva meseca, razolozi toga su bili njegova prevara i njegovo konstantno konzumiranje! Ja zaista imam toleranciju, mogu da pravdam ljude, ali kada vas osoba koju volite i govori vam da će prestati i da nije za njega, neće! Molio sam ga da prestane sa tim, molio sam ga, to je trajalo četiri meseca. Ne znate koliko je teško biti budan sa takvom osobom do sedam ujutru svaki dan i kada vam duša spava, ali ne možete da spavate, jer osoba koja to radi, govori vam da je ignorišete, zapostavljate je...Poenta je bila da želim normalno da se provedem s tobom jedan dan u krevetu i da vodimo ljubav bez da si ti nadr*giran - pričao je on, te je nastavio:

"Uništio mi je rođendan"

- Dolazimo do situacije u Pragu, gde je Antonio uništio moj rođendan sa svojim ponašanjem i konzumiranjem, znao je da mi to smeta, međutim, njega je boleo ku*ac zato i nije imao jedne je*ene sekunde poštovanja prema meni, a zašto i bi?! Zašto bi osoba koja je mene tukla, omalovažavala, vređala, zašto bi imala poštovanja?! Zauzvrat, Toni je očekivao da neko ima respekt prema njemu. Na mom rođendnu, on odluči da napiše poruku liku koji je sedeo za istim stolom, kao i mi. Molio ga je da odu do vecea zajedno, a da ja ništa ne znam, pa je molio lika od 45 godina da idu do vecea. On je ostao sa njima do kraja večeri, ja sam otišao ranije kući, pošto je pas bio sam u hotelu. On se vratio u šest ujutru kompletno nadr*giran i pijan, nema pojma šta priča, jedina stvar koju je hteo je da se istuširam kako bi se mogli je*ati. On se naljutio jer sam ga odj*bao i bio ljut na njega. Pokupio sam svoje stvari iz hotela, uzeo svog kera i otišao sam na voz sam, jer sam imao termin za epilepsiju. On je tada odlučio da bude heroj, uzeo je i promenio je sve šifre od Onlifensa, sve što je nama zajedničko pripadalo, da meni ništa ne pripada. I onda je on odlučio da napravi žrtvu od sebe, dok sam ja putovao kući, napisao je storije i kompletno se pro*rao po meni. Problem je kad trošiš zajedničke pare koje su bile na našem zajedničkom računu na stvari koje ja ne koristim. - rekao je Ante i dodao:

Foto: Pirntscreen

Idući dan sam dobio sve poruke koje sam vam pokazao na početku. Ja sam spakovao sve stvari iz svog stana, on je mene molio da se ja vratim nazad. Slao mi je svaki dan je*ene slike kako plače, glasovne kako jeca, kako sam ja bio najbolja stvar koja mu se desila u životu. Tu smo nas dvojica bili već raskinuli na mesec dana i onda smo se našli nakon mesec dana po prvi put, jer smo trebali potpisati otkaz za zajednički stan. On je mene i dalje molio da se vratim, ja odlučim da se vratim nazad u ovaj stan, jer mi je obećao da će se promeniti, ide u teretanu, ne konzumira više, sve će se promeniti, sve je prazno bez mene...Sa vremenom sam shvatio da se ništa ne menja! Ja sam odlučio da ne želim da budem budan s njim svaki dan do sedam ujutru,ja sam osoba koja ima epilepsiju i on nema razumevanja za to. Sve što se dešava oko mene, sve utiče na moje zdravlje, on kao da se trudio da meni bude još gore. Moje ignorisanje prema temu nije nikada bilo: "ja tebe ne volim", samo sam pokušao da mu dam do znanja da je dosta i da želim da provodimo vreme kod mene kvalitetno. Da bi se meni pre par dana javila osoba na instagramu, napisala mi je: "tako si sladak dečko, ne mogu verovati da dopuštaš sebi da te dečko vara", meni je to bilo sumnjivo, ja prihvatim zahtev. Meni osoba doslovno pokaže kako se oni dopisuju na snepčetu i kako Antonio traži da se oni nađu, dok ja, doslovno, spavam! Ta osoba izađe meni u susret i kaže mi: "hoćeš da dogovorim sastanak sa njim, umesto mene, idi ti tamo", umesto te osobe sam otišao ja i žao mi je što nisam snimao, da vam dokažem koliko se sk*njao kao mala pi*kica. I dok sam se ja vratio u stan, on je već otišao i bukirao je sebi hotel i nije se vratio. Nakon što se vratio, ja sam uzeo krišom njegov telefon i otišao sam da pogledam snepčet koji je obrisao sa svog telefona, a mene je blokirao. I nađem poruke sa likom, vidim da je zadnja poruka bila čudna, al on je stavio da se poruke brišu nakon 24 sata. Uzeo sam da se pravim da sam Antonio, ja pošaljem poruku: "Gde ti živiš ponovo?", on mi je poslao adresu i odmah nakon toga je skontao da sam bio ja, maknuo je sa snepčeta Antonija. Nakon toga, Antonio se probudio kompletno ljut jer je skontao da sam mu kopao po telefonu i priznao mi je da se zadnje vreme viđa sa tim likom. Imao sam osećaj kao da je neko uzeo u nož i zabio mi ga u srce. Kako misliš da si našao nekog novog, pi*ka ti materina, nakon što sam ti pružio apsolutno sve. Koliko god ovo zvučalo bezobrazno, bez mene niko ne bi znao osim tvoje familije ko si ti, bez mene bi ti radio u hotelu i dalje. Nakon što sam ja to saznao, on je okačio sliku sa njim, mislim se, pu*i ku*ac.

Za sam kraj ovog obraćanja, on je iz galerije pokazivao svoje slike sa modricama za koje, kako je sam rekao, je zaslužan njegov bivši dečko Antonio.

- Ja sam bio osoba koja je trpela i opraštala, oprostio sam ti to što sam te sedam puta uhvatio na dejting aplikacijama, to što si se javio bivšem. Praštao sam ti je*eno nasilje, praštao sam ti jer sam imao fleke zbog tebe, što sam se morao šminkati da sakrijem ovo da niko nikada ne bi primetio. Osećam se jadno, iskorišćeno, izdano, kao da sam pored njega izgubio sebe. Oprostio sam ti što si me ponižavao, psihički maltretirao, a znaš zašto?! Zato što sam te voleo, ali ti to nikada nisi. Oprostio sam ti to što sam morao da maknem ljude koji tebi nisu pasali i možda ti jesam oprostio, a znaš šta ti više neću oprostiti?! Što si uzeo dve i po godine mog života i sve što sam uložio u tebe. Ništa od srca mu više ne želim, nego da se zaljubi u tu osobu i da voli tu osobu kao što sam i ja njega i da mu sve isto uradi ta osoba. Ne postoji veća karma za to! - rekao je poznati tiktoker Ante.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: