Slušaj vest

Folk pevačDarko Lazić priznao da je da je u noći kada su on i njegova supruga Katarina imali tešku saobraćajnu nezgodu, konzumirao alkohol.

Iako je tada tvrdio da nije pio, a policija je utvrdila da je vozio pod dejstvom alkohola, sada je priznao da je ipak konzumirao žestinu.

Lazić je otkrio nepoznate detalje saobraćajne nezgode, govorio je o mogućoj kazni zatvora, kao i odnosu sa bivšom nevenčanom supugom Marinom Gagić.

Čeka lekarski nalaz

- Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim lekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dve flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića – rekao je Darko.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić

Na pitanje šta piše u izveštaju nadležnih, odnosno papirima kojima je mahao nakon što je napustio zdravstvenu ustanovu posle nezgode, odgovorio je:

- Pravo da ti kažem nisam čitao, bio sam besan na sebe, taman mi je sve lepo krenulo, i pesme, i život i sve, i onda mi se desi ovakva neka glupa priča gde smo mogli i Kaća i ja da nastradamo. Bio sam tužan i utučen!

Sudski rasplet i dalje nije poznat, ali Darkova kuma Andreana Čekić izjavila je da bi mu pevala ispraćaj u zatvor ukoliko dođe do takve kazne.

Zakon postoji za sve

- To je lepo sa njene strane, to je ljudski. Andreana je rekla da bi mi pevala ispraćaj u zatvor. Ako dođe do toga, zakon postoji za sve, postoji i za mene. Ne odlučujem ja, odlučuje sud, kako bude tako će biti - rekao pevač.

Darko Lazić nakon udesa Foto: Marko Karović

Darku je pre nekoliko godina oduzeta srpska vozačka dozvola.

- Imam i dalje češku dozvolu, redovno polagao, što me pitaš to? Hoću da vidim, kroz neko vreme, da položim u Srbiji, da idem na časove. Redovno sve položim, da imam i srpsku vozačku dozvolu, to je i pametnije - priznao je pevač.

Darkova bivša vanbračna supruga Marina, sa kojom ima sina Alekseja, rekla je da nije bila pozvana na rođendansko slavlje Lazićeve i Kaćine naslednice Srne.

Tvrdi da bivša Marina laže

- To je netačno, kada sam pitao da pusti Alekseja, rekao sam i njoj: „Ako ti želiš, dobrodošla si uvek sa Aleksejem", rekla je da nema potrebe. Ni Kaća, ni ja, nemamo ništa protiv nje, pozvali smo je. Ona je majka mog deteta i uvek će biti pozvana, na njoj je da odluči da li hoće da dođe ili ne. Pozvao sam je i to siguno!

Darko Lazić sa sinom Foto: Boba Nikolić

Darkova deca, Lorena i Aleksej, bili su zabrinuti zbog saobraćajne nezgode koju je doživeo njihov tata.

- Lorena je inteligenta, sve zna, zvala je da me vidi kako sam, da me pita, jako se zabrinula. I Aleksej me je zvao, i on je čuo, pitao me je da mu pokaže ožiljak, da vidi da li se tata mnogo udario. Znaju već sve, rekao sam da nije namerno i šta da radim.

Kurir/Blic