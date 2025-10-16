POGLEDAJTE KO JE SVE TU

Pevač Dragan Kojić Keba večeras će prirediti pravi muzički spektakl pred beogradskom publikom, podižući atmosferu do usijanja svojim dobro poznatim hitovima, kako sam on zna.

Veliki interes medija i publike izazvala je pojava njegove supruge Olje Kojić, koja je sve vreme bodrila supruga iz prvih redova, blistajući u elegantnom izdanju i s osmehom na licu.

Pored Olje, posebnu pažnju izazvala su i njihova deca - Igor i Nataša Kojić. Igor je bio oličenje elegancije u klasičnom crnom odelu, dok se Nataša odlučila za smelu modnu kombinaciju - mini suknju i čizme na štiklu, čime je pokazala istančan stil.

Okupio estradu

Među poznatim gostima koji su došli da podrže Kebu, našli su se i brojni prijatelji i kolege sa estrade. Među prvima se pojavila voditeljku Maju Manojlović, zatim pevačicu Snežanu Đurišić, kao i Radu Manojlović, koja je takođe plenila pažnju svojim prisustvom. Pored njih, događaju su prisustvovala i mnoga druga poznata imena sa domaće javne scene.

Bivša Kebina snajka u Zvezdama Granda

Bivša snajka Dragana Kojića Kebe, Sofija Dacić, iznenađenje je u novoj sezoni "Zvezda Granda". Ona se nalazi među takmičarima o čijoj sudbini odlučuje stručni žiri među kojima je i njen bivši svekar.

Mnogi su se oduševili njenim glasom, kao i ponašanjem na bini, iako joj ovo nije prvi put da je stala na "Grandovu" scenu.

Kako smo već pisali, Sofija je pre devet godina učestvovala u "Nekim novim klincima", "Grandovom" takmičenju za najmlađe.

