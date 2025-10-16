Slušaj vest

Igor Kojićpojavio se na koncertu tate Dragana Kojića Kebe u MTS dvorani. On je pred novinare stao sa sestrom Natašom Kojić Tašom i nasmejan pozirao.

Nasmejana i ljubazna

Ali, kada je otišao misleći da ga niko ne vidi, on je ušao u ložu sa lepom brinetom. To nije moglo da promakne našem fotografu, koji je zabeležio kako se brineta sa osmehom na licu ljubazno javila Igorovoj mami Olji, koja je zauzela najbolju poziciju kako bi ispratila suprugov beogradski koncert.

Igor Kojić Foto: Damir Dervisagić

Oni koji su videli Igora i javnosti nepoznatu devojku odmah su počeli da govore da je najverovatnije u pitanju njegova nova partnerka.

Bivša žena u "Zvezdama Granda"

Podsetimo, Igor se pre nekoliko meseci razveo od druge supruge Sofije Kocić s kojom je proveo samo pet meseci u braku. Iako je želeo da sačuva taj brak, njena želja za razvod je bila jača te su se na kraju dogovorili da se sporazumno raziđu.

Sofija Dacić
Sofija Dacić u Zvezdama Granda Foto: Instagram

Ona se donedavno nije pojavljivala u javnosti, ali je onda sve iznenadila učešćem u "Zvezdama Granda". Keba nikome iz žirija nije rekao da je u pitanju njegova bivša snajka, dok ona to nije izgovorila kada joj je Dara Bubamara rekla da liči na Severinu, Igorovu prvu ženu.

Inače, Igor se od razvoda posvetio biznisu, te je otvorio agenciju za prodaju i iznajmljivanje nekretnina.

Dragan Kojić Keba izveo Zvezdu Granda na binu u Zenici Izvor: Privatna arhiva