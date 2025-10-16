Slušaj vest

Deca folkera Dragana Kojića Kebe, sin Igor i ćerka Nataša, pojavili su se večeras na njegovom koncertu u Beogradu.

- Večeras slavimo muziku koja nas sve spaja. Mama je tu, da, čudi me da je izašla pred novinare... Pašće sneg sutra! Ona je isto umetnički tip - rekla je Nataša pred našim kamerama.

Evrovizija

- Tata nas je mnogo puta savetovao. On nas je naučio da, pre svega, budemo dobri ljudi, to je najvažnije. Sestru nagovaram da se ponovo prijavi na PZE, da ode na Evroviziju, što da ne i da zapevamo zajedno, to bi sigurno svima bilo jako interesantno - kazao je Igor potom, pa se osvrnuo na pojavljivanje bivše supruge Sofije u "Zvezdama Granda".

- Čuo sam za to, nisam ispratio, ne, nisam imao vremena, nisam bio u zemlji. Sofiji želim sve najlepše, u svakom slučaju. Rekla je da bi volela da joj Keba bude mentor? Kako god, što da ne. Svu joj sreću želim. Dara je rekla da imam dobar ukus za žene? Pa, hvala joj... (smeh) Ne pratim te stvari, imam svoj život - istakao je Kojić junior, koji se na tatinom koncertu pojavio sa lepom brinetom. kako ona izgleda pogledajte OVDE.

Brak trajao pet meseci

Podsetimo, Igor je od Sofije stariji 15 godina, a njihov brak je trajao svega pet meseci. Kako se navodilo, došlo je do sporazumnog razvoda, a inicijator je bila Sofija.

- U početku je između njih sve bilo bajkovito i ličilo je kao da je prava ljubav na prvi pogled. Sofija je toliko bila zaljubljena u Igora da je bez razmišljanja pristala da se uda za njega nakon kraćeg zabavljanja. A Igor tek... On je toliko bio opčinjen Sofijom da je bio spreman da joj sve podredi i promeni život iz korena. Venčali su se u januaru na opšte iznenađenje njihovih porodica i prvih meseci živeli su idilično, što smo mogli da primetimo i po njihovim objavama na društvenim mreažama. Sofija je često provodila vreme i sa Igorovim roditeljima, pa je stalno Kebu postavljala na svoj profil, a Igoru je često spremala omiljena jela - govorio je sagovornik.

