Pevačica Rada Manojlović večeras je došla na koncert Dragana Kojića Kebe.

Naime, Rada Manojlović je ovom prilikom progovorila o predrasudama:

"Mene uopšte ne zanimaju predrasude i šta svi misle o pevačicama. Ma nek je 99 posto njih ono što svi kažu, ja znam ko sam i šta sam i ne dotiče me to. Ne zanima me da li je neko bolji ili gori od mene, da li neko predstavljen u nekom svetlu, a ja u nekom lošijem, od toga nema ništa, život je kratak. Ovo vreme je luksuz koje nam je dato na zemlji" - rekla je Rada, pa progovorila o svojoj udaju:

"Nisam se videla sa Milicom, čekamo mene. Može prvo dete, pa svadba" - rekla je Rada, pa prkomentarisala svoj stajlin večeras:

"I ćorava koka ubode" - dodala je šaljivo Rada.

Igor Kojić došao na koncert kod oca, pa progovorio o bivšoj ženi i njenom učestvovanju u Zvezdama Granda

- Čuo sam za to, nisam ispratio, ne, nisam imao vremena, nisam bio u zemlji. Sofiji želim sve najlepše, u svakom slučaju. Rekla je da bi volela da joj Keba bude mentor? Kako god, što da ne. Svu joj sreću želim. Dara je rekla da imam dobar ukus za žene? Pa, hvala joj... (smeh) Ne pratim te stvari, imam svoj život - istakao je Kojić junior.

