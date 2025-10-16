"IMAM JEDAN SAVET, NEMOJTE NIKAKO DA OBLAČITE VANJINE GAĆE POSLE NJE!" Oglasio se otac starlete koja je imala odnose sa Filipom Đukić, šokirao sve!
Vanja Prodanović, aktuelna učesnica "Elite 9", privukla je ogromnu pažnju javnosti, što zbog svoje elokvencije i hrabrosti da iznese svoj stav, a što i zbog odnosa sa Filipom Đukićem, a tim povodom se sad oglasio njen otac Slobodan.
Kako je istakao Slobodan, otac Vanje Prodanović, ako Filip Đukić, s kojim je Vanja bila intimna, nije imao neke prepravke po pitanju pola po rođenju, onda nema ničeg posebnog što bi on prokomentarisao.
- Ukoliko nisu žrtvovali neke pernate ili druge domaće životinje i pili njihovu krv pre samog čina, ukoliko nisu koristili nekakve lutke i igle ili vršili bilo kakve obrede, ukoliko nije bilo kožnih kostima, lanaca, bičeva i lisica, ukoliko pod jorganom nije bilo više od tri osobe i da se pri tome bar određeni procenat njih tu nalazi protiv svoje volje, i na kraju ali ne i najmanje bitno, ukoliko je g-din Filip od rođenja biološki muškarac i nije bilo određenih prepravki po tom pitanju, onda tu i nema nečeg posebnog za komentarisanje. Osim možda dve reči - njihova stvar - istakao je Vanjin otac, te je dodao:
- A što se tiče ove druge aktuelne teme, Vanjine "aljkavosti", imam jedan ozbiljan savet za sve koji misle tako - nemojte nikako i ponavljam nikako oblačiti Vanjine gaće posle nje. To bi moglo rešiti sve eventualne buduće probleme - rekao je Slobodan za Pink.rs
Đukić važi za velikog zavodnika
Đukić važi za najvećeg rijaliti zavodnika, a nedavno je otkrio da je jedno vreme razmišljao o karijeri u porno industriji. Inače, on je na početku Elite 9 bacio oko i na Tanju Stijelju Boginju, ali afera je bila kratkog daha.
