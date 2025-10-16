Slušaj vest

Vanja Prodanović, aktuelna učesnica "Elite 9", privukla je ogromnu pažnju javnosti, što zbog svoje elokvencije i hrabrosti da iznese svoj stav, a što i zbog odnosa sa Filipom Đukićem, a tim povodom se sad oglasio njen otac Slobodan.

Kako je istakao Slobodan, otac Vanje Prodanović, ako Filip Đukić, s kojim je Vanja bila intimna, nije imao neke prepravke po pitanju pola po rođenju, onda nema ničeg posebnog što bi on prokomentarisao.

- Ukoliko nisu žrtvovali neke pernate ili druge domaće životinje i pili njihovu krv pre samog čina, ukoliko nisu koristili nekakve lutke i igle ili vršili bilo kakve obrede, ukoliko nije bilo kožnih kostima, lanaca, bičeva i lisica, ukoliko pod jorganom nije bilo više od tri osobe i da se pri tome bar određeni procenat njih tu nalazi protiv svoje volje, i na kraju ali ne i najmanje bitno, ukoliko je g-din Filip od rođenja biološki muškarac i nije bilo određenih prepravki po tom pitanju, onda tu i nema nečeg posebnog za komentarisanje. Osim možda dve reči - njihova stvar - istakao je Vanjin otac, te je dodao:

Vanja Prodanović
Foto: Printscreen

- A što se tiče ove druge aktuelne teme, Vanjine "aljkavosti", imam jedan ozbiljan savet za sve koji misle tako - nemojte nikako i ponavljam nikako oblačiti Vanjine gaće posle nje. To bi moglo rešiti sve eventualne buduće probleme - rekao je Slobodan za Pink.rs

Đukić važi za velikog zavodnika

Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

Đukić važi za najvećeg rijaliti zavodnika, a nedavno je otkrio da je jedno vreme razmišljao o karijeri u porno industriji. Inače, on je na početku Elite 9 bacio oko i na Tanju Stijelju Boginju, ali afera je bila kratkog daha.

Filip Đukić i Vanja Prodanović
170224.00-03-57-06.still001.jpg
Filip Đukić i Miljana Kulić vrela akcija
Filip Djukic.jpg

