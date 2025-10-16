Slušaj vest

Dejan Milićević sarađivao je sa svim najvećim zvezdama u regionu. Jedan je od najpoznatijih režisera muzičkih spotova i fotografa. On je progovorio o svom teškom životu.

Otac ga je napustio kada je imao nepune dve godine, ali mu je majka pružila puno ljubavi i pažnju i od njega, kako ističe, napravila je dobrog čoveka.

Ritual kafa sa mamom

- Nikada mi se privatni život nije odražavao na posao, on ni ne postoji, moj život je javan. Privatno se vidim sa nekoliko prijatelja i sa svojom majkom koja živi preko puta mene. Ritual mi je da sa njom popijem kaficu, da pretresemo dan, da joj ukažem poštovanje jer sam imao 20 meseci kada nas je moj otac napustio. Morala je da bude i mama i tata. Borila se sa svim životnim nedaćama i uspela je da izgradi od mene čoveka, koji je ispravan, radan i vredan - rekao je Dejan.

Foto: Printscreen

On je potom pričao o odnosu sa ocem.

Kontakst s polubraćom

- Odlazio sam kod njega, družio se sa polubraćom, nismo mi bili potpuno odvojeni. Uvek sam imao podršku te braće, a njega manje. Stalno je putovao, radio, uvek je imao neke poslove da završava i naravno da se to oseća. Otac kao otac treba da postoji, da bude u odrastanju jednog mladog čoveka i definitivno da ima puno praznina, ali hvala Bogu da je majka uspela tu ljubav nekako da nadoknadi i ublaži taj nedostatak očinske figure - ispričao je Dejan Milićević.

Kaže da nikada sebi ne bi dozvolio da bude poput njegovog oca.

Foto: Kurir Televizija

- Da imam planove da imam svoju porodicu i da imam planove da se ostvarim kao otac, sigurno da ne bih dozvolio tako nešto. Sigurno da se ne bih ponašao kako se on ponašao prema majci, meni i svim članovima porodice. Od sada pa za navek sam solo igrač, bez želje da se ostvarim kao roditelj. Treba da radim i budem ovo što jesam, da sva moja dela u stvari budu moja deca i da ih gajim i budem srećan. Tu sam se projektovao. Kroz karijeru i rad sam se ostvario kao otac - zaključio je Dejan.

Dejan je svojevremeno za Kurir u emisiji "Nije sve tako crno" pričao o teškom periodu dok je živeo u Americi i kako ga je rođak naterao da živi u podrumu.

Kurir/Blic