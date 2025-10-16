Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović broji sitno do koncerta koji će večeras da održi u Kraljevu. Za to vreme - iza scene joj se pridružila sestra njenog pokojnog supruga, Željko Ražnatović Arkan, Biljana.

Vidno raspoložena ona se i fotografisala sa pevačicom, sudeći i po objavama koje već uveliko kruže društvenim mrežama. Da se zadrži, međutim, neće moći - iz zdravstvenih razloga.

- Imam upalu pluća, došla sam samo da te vidim. Lekar mi brani da ostanem na koncertu... - kazala je Biljana.

- Ja sam Biljana Ražnatović Kokeza - naglasila je, čuje se na jednom snimku, nakon čega je Ceca za nju imala pitanje.

- Nisi uzela muževljevo odmah? - glasilo je isto.

- Ne, ni slučajno, drugo prezime je uvek promenljivo - nasmejala se Biljana, prenose mediji.

"Pored njega sam bila kao princeza"

- Ima jedan narativ koji se provlači kroz tvoje pesme i koji je nekako, čini mi se, Marina Tucaković vrlo namenski pravila za tebe. I uvek me je zanimalo da li to stvarno ima veze sa tobom. Naime, znaš one pesme "Ja bih opet bila tepih po kome ti gaziš". Uopšte ne mogu tvoju ličnost da povežem sa ženom koja bi bila u stanju da se prostre pred nekim muškarcem. Je l' si bila ikada takva? Je l' si sa njim bila takva? - upitala je Tržan, a Ceca je odgovorila:

- Pa ja nisam s njim imala potrebe da se prostirem, jer sam ja stvarno pored njega bila kao princeza. Čak i kad volim... sve ima svoju granicu. Svako ti radi onoliko koliko mu dozvoliš. Ne može niko da mi gazi preko dostojanstva, ponosa i to je već stvar karaktera. Da li imaš kičmu, ženo, ili nemaš kičmu? Jer ja ne mogu da shvatim da me neko ponižava, gazi i ja onda "volim te"... Ma ko te, bre, voli? Nikad u životu nisam bila u toj situaciji. Mogu do jedne granice tolerancije, posle toga "Gudbaj, Čarli". Ma ćao - rekla je pevačica nedavno za K1.

kurir.rs/telegraf

