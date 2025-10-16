Slušaj vest

Bivša žena pevača Harisa Džinovića, Melina nedavno se verila za milionera u Monaku, a pevač se sa okupljenim medijskim ekipa dotakao ove teme.

Naime, Haris Džinović prokomentarisao je Melininog novog verenika.

Pevač je na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog verenika rekao sledeće:

"Nemam pojma verujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja sam prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem niti da je menjam" - rekao je pevač, pa otkrio da li bi ponovo stao na ludi kamen i da ima energiju mladića:

"Sve je moguće, Prva stavka je fizčki izgled" - dodao je pevač.

Melina se verila u Monaku

Podsetimo, Melina i njen partner verili su se u Monaku. Njen izabranik je biznismen koji ima 69 godina i mlađi je od Harisa Džinovića.

Veriba je proslavljena u Monaku gde modna kreatorka već neko vreme živi sa svojim partnerom.

Inače, celo leto, Melina Džinović je provela sa svojim sadašnjim verenikom na njegovom brodu dugačkom 48 metara kojim su plovili i obilazili razne destinacije.

