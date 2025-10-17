Slušaj vest

Jelena Lalović, poznatija kao Jellena, proslavila se tokom devedesetih godina kao pevačica "Koktel benda", a pojavila se na koncertu kolege Dragana Kojića Kebe u srpskoj prestonici. Jellena je strpljivo pozirala pripadnicima sedme sile i pokazala koliko se promenila za sve ove godine.

Ona je udata za 10 godina mlađeg Komlena Lalovića, bivšeg kapetana Vojske Srbije, a sa njim je dobila sina Stefana, kog je donela na svet u 42. godini.

Jellena se potpuno povukla sa javne scene, te je mikrofon okačila o klin i postala direktorka jedne javne ustanove, a nedavno je pred našim kamerama priznala da je u mladosti imala zabranjenu ljubav.

- Jeste jedna, pa uvek ono oženjen čovek i deca i tako, to je bilo davno. Svi obećavaju razvešću se, ali ništa od toga, shvatila sam na vreme, i nikad se neće razvesti to ljudi da znaju. Tek kad se razveze, onda žena eventualno može da razmišlja da prvo uđe u vezu sa nekim, a ja nisam razmišljala, bila sam lakoverna - otkrila je Jellena jednom prilikom.

Foto: Damir Dervisagić

Bila je na važnoj funkciji

Ona je magistrirala na Fakultetu za fizičku kulturu, a u pauzi muzičke karijere obavljala je važnu javnu funkciju - bila je na poziciji direktorke sportskog centra.

To je velika odgovornost, 40 i nešto radnika, 2 sindikata, sastanci, vozač... ja sedim tu s direktorima EPS, Infostana, groblja… tako sam dosta naučila, mi ne znamo kako firme funkcionišu, uvek smo s druge strane šaltera - rekla je pevačica jednom.