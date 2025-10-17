Slušaj vest

Poznati estradni par pevačica Mia Borisavljević i njen suprug Bojan Grujić privlače pažnju gde god da se pojave. Mnogi misle da su Mia i Bojan najlepši par na estradi, a pevačica se sada na svom profilu na Instagramu pohvalila skupocenim poklonom koji je dobila od muža, pa jednim komentarom podigla veliku prašinu.

Bojan je Miji kupio skupoceni telefon, a ona je šaljivo u komentaru napisala:

"Šta li je sada zgrešio" - napisala je Mia, a pored su se na papiru mogla videti tri srca i Bojanov potpis: "Od muža".

Mia Borisavljević dobila od muža telefon Foto: Pritnscreen/Instagram

Mia Borisavljević o braku sa Bojanom

Na konstataciju da je muž Mie Borisavljević jedan od najpoželjnijih muškaraca, te da je na TikToku bio nedavno trend "baciti oko" na zauzetog, pevačica je istakla da se ne plaši da joj neka devojka ne preotme muža.

- Sad tek? To me baš čudi. Naravno da se ne plašim da će neko da mi ga preotme. Bojan je odavno lep i zauzet - rekla je pevačica kroz smeh, te otkrila da li je ljubomorna u braku:

- Sigurno da jesam u nekim situacijama, sve što je za čoveka u granicama normale. Negativne emocije kod sebe kanališem. Radim na sebi da ne budem ljubomorna ni u jednoj sferi života.