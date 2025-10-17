Slušaj vest

Pevač Dragan Kojić Keba sinoć je u Beogradu održao koncert za pamćenje, a najveću pažnju privukao je njegov sin Igor Kojić koji se pojavio u društvu nove devojke.

Naime, Igor Kojić je u loži bio u društvu lepe brinete, a par se potom razdvojio zbog paparaca. Zanimljivo je i to da se on pre samo dva meseca zvanično razveo od 15 godina mlađe Sofije Dacić, koja se nedavno pojavila u muzičkom takmičenju Zvezde Granda i tada spomenula bivšeg muža.

Igor se u jednom trenutku pridružio ocu Draganu Kojiću Kebi na sceni, a njih dvoje vodili su dijalog o njegovoj novoj devojci.

- Ima novu devojku i sviđa mi se njegova devojka - rekao je Keba.

- Treća sreća, prvi put Bog pomaže - dodao je Igor.

- Sve je to opravdano. Živ čovek nekad i pogreši, ali nisi nikad pogrešio, ali valjda znaš šta ti je tata rekao: "Kad voliš voli, kad ne voliš nemoj da voliš" - dodao je Keba.

- Ja samo znam da volim, tu sam na tebe, a ti spremi grlo za novu svadbu - rekao je Igor i otišao sa scene uz aplauz.

Igor o bivšoj ženi

Igor je pre koncerta prokomentarisao i učešće bivše žene Sofije Dacić u Zvezdama Granda i njene želje da joj bivši svekar bude mentor.

- Čuo sam za to, nisam ispratio, ne, nisam imao vremena, nisam bio u zemlji. Sofiji želim sve najlepše, u svakom slučaju. Rekla je da bi volela da joj Keba bude mentor? Kako god, što da ne. Svu joj sreću želim. Dara je rekla da imam dobar ukus za žene? Pa, hvala joj... (smeh) Ne pratim te stvari, imam svoj život - istakao je mlađi Kojić.