Slušaj vest

Pevač Uroš Živković na svadbi je zaradio više od 150.000 evra, te sada može ostvariti dečački san da kupi plovilo.

Pevač Uroš Živković pre tri dana izgovorio je sudbonosno "da" svojoj izabranici Jovani, a svadbeno veselje okupilo je preko 500 zvanica.

Istoga dana, Uroš i Jovana krstili su svog prvenca Lazara, kojeg su dobili u junu mesecu.

Veselje je nastavljeno u jednom beogradskom restoranu gde se pevalo do zore. Mladoženja je mnogo novca dao na muziku, a posebno ga je pogodila pesma "Sine moj" koju je izvela Aleksandra Prijović.

1/9 Vidi galeriju Mladi pevač Uroš Živković danas, 13. oktobra, zakleo se na večnu ljubav svojoj izabranici Jovani, u prisustvu porodice, prijatelja i najbližih Foto: Marko Karović

Ipak, kako prenose mediji, Uroš je zaradio pozamašnu sumu novca koji planira da uloži u ostvarenje dugogodišnjeg sna da sebi i svojoj porodici obezbedi manji brod.

- Utisci su se slegli, Uroš i Jovana odmaraju i dalje od slavlja. Bilo je prelepo, zaista. Mnogo poznatih je bilo, Uroša svi cene i poštuju. Ne bih znao koliko je tačno novca dobio, nikada mu to nije bio prioritet, nije on pravio svadbu zbog zarade, ali ima tu preko 150.000 evra. Moguće da će kupiti onu jahtu koju je merkao letos - rekao je izvor blizak pevaču.