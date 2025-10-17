Slušaj vest

Bivši učesnik rijalitija Vladimir Tomović oduvek je bio miljenik žena i jedan od omiljenih Crnogoraca sa javne scene.

Život nakon rijalitija posvetio je porodičnom biznisu sa bazenima, ali nikada nije prestao da trenira i vodi računa o svom fizičkom izgledu.

Puca od mišića

Tomović je sada iznenadio pratioce na Instagramu i objavio kratak video iz teretane u majici bez rukava gde mu se svaki mišić ocrtava. Vladimir se u svom stilču našalio i na snimku napisao:

- Foto šop.

Vladimir Tomović Foto: Instagram

Aludirajući na nove trendove i svih onih koji koriste filtere i ulepšavaju stvarnost i fizički izgled, on je pokazao kako izgleda nakon treninga i da se pretvorio u zver.

U suzama osudio napad na majku

Vladimir se nedavno oglasio na društvenim mrežama, snimio i govorio o Siti Ahmić i odnosu sa njenim sinom koji javno govori o porodičnim problemima sa majkom.

- Kad su ti podrška tipovi kao što su Marko Đedović, Matora, onda si stvarno u ozbiljnom problemu... Nema tih para da neko može da te natera da budeš g*vno, nema tih para koje mogu da te nateraju da majku blatiš! Nema tih para, ti si fukara, pa si fukara - govorio je Tomović vidno besan, sa punim očima suza.

1/7 Vidi galeriju Bazeni Vladimira Tomovića Foto: Paparaco lov/Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir/Ana Denda

Besan i razočaran

Tomovića su ljudi u komentarima optužili da je popio i da zato tako priča, ali je on bez dlake na jeziku govorio da to nema veze sa alkoholom i da je majka svetinja.

- Ko si ti? "Znate ja sam divan dečko i došao sam da pljujem moju majku" Pa neću da pljujem majku! Ja jesam popio, jesam, ali ne mogu da verujem da postoji čovek na ovom svetu da udari sa fukarama na majku. Oni mu kažu: "Tuži majku" Koga bre da tužiš? Koga da tužiš čoveče, nosila te je devet meseci...

Ovako izgledaju bazeni Vladimira Tomovića: