Slušaj vest

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić Foto: Damir Dervisagić

Ljubavni život mladog Kojića

Ljubavni život Igora Kojića oduvek je intirgirao domaću javnost. On je bio u vezi sa mnogim poznatim damama, dva puta bio u braku, a pre nego što je uplovio u bračne vode, bio je sa bivšom rijaliti učesnicom Jelenom Žeželj koja se svojevremeno takmičila u "Velikom bratu", a onda i radila jedno vreme kao voditeljka na Prvoj TV.

Ostavio je zbog intimnog snimka

Ipak, Jelena Žeželj se tokom njihove veze našla u centru skandala zbog intimnog snimka koji je isplivao u javnost, zbog čega je i usledio raskid.

- Kad smo raskinuli, Igor me je mnogo razočarao i nismo bili u kontaktu. On je bio moja prva prava ljubav - rekla je svojevremeno Jelena.

- Inače, bili smo vrlo dobri prijatelji i stvarno nismo razmišljali o tome da uđemo u vezu. Sve se dogodilo spontano. Možda se pomirimo.

1/9 Vidi galeriju Jelena Žeželj Foto: Printscreen YouTube

Jelena živi u Americi

Jelena je posle njihovog raskida napustila Srbiju i sada živi u Americi gde se i udala. Jelena se udala 2014. godine, a ostvarila se i u ulozi majke.

Imaju ćerku Miju i sina Stefana, a porodica Seležan živi izuzetno raskošnim životom.

Bivšoj ženi poželeo sreću u "Zvezdama Granda"

Igor Kojić je, podsetimo, bivšoj supruzi Sofiji Daćić poželeo sreću u Zvezdama Granda i, pre koncerta oca Dragana Kojića Kebe, prokometarisao njenu želju da joj bivši svekar bude mentor.

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić Foto: Printskrin, Printscreen, Printscreen Instagram