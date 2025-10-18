DVA PUTA SE ŽENIO, NIJE SE NI POŠTENO RAZVEO, ODMAH NAŠAO NOVU SNAŠU: A evo koju voditeljku je Igor Kojić ostavio zbog spornog snimka
Igor Kojić se nedavno razveo od druge supruge Sofije Dacić, a sinoć se pojavio na koncertu svog oca Dragana Kojića Kebe sa novom devojkom, lepe brinete koja se sve vreme pokušavala sakriti od medija.
Ljubavni život mladog Kojića
Ljubavni život Igora Kojića oduvek je intirgirao domaću javnost. On je bio u vezi sa mnogim poznatim damama, dva puta bio u braku, a pre nego što je uplovio u bračne vode, bio je sa bivšom rijaliti učesnicom Jelenom Žeželj koja se svojevremeno takmičila u "Velikom bratu", a onda i radila jedno vreme kao voditeljka na Prvoj TV.
Ostavio je zbog intimnog snimka
Ipak, Jelena Žeželj se tokom njihove veze našla u centru skandala zbog intimnog snimka koji je isplivao u javnost, zbog čega je i usledio raskid.
- Kad smo raskinuli, Igor me je mnogo razočarao i nismo bili u kontaktu. On je bio moja prva prava ljubav - rekla je svojevremeno Jelena.
- Inače, bili smo vrlo dobri prijatelji i stvarno nismo razmišljali o tome da uđemo u vezu. Sve se dogodilo spontano. Možda se pomirimo.
Jelena živi u Americi
Jelena je posle njihovog raskida napustila Srbiju i sada živi u Americi gde se i udala. Jelena se udala 2014. godine, a ostvarila se i u ulozi majke.
Imaju ćerku Miju i sina Stefana, a porodica Seležan živi izuzetno raskošnim životom.
Bivšoj ženi poželeo sreću u "Zvezdama Granda"
Igor Kojić je, podsetimo, bivšoj supruzi Sofiji Daćić poželeo sreću u Zvezdama Granda i, pre koncerta oca Dragana Kojića Kebe, prokometarisao njenu želju da joj bivši svekar bude mentor.
- Čuo sam za to, nisam ispratio, ne, nisam imao vremena, nisam bio u zemlji. Sofiji želim sve najlepše, u svakom slučaju. Rekla je da bi volela da joj Keba bude mentor? Kako god, što da ne. Svu joj sreću želim. Dara je rekla da imam dobar ukus za žene? Pa, hvala joj... (smeh) Ne pratim te stvari, imam svoj život - istakao je Kojić.