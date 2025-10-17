Slušaj vest

A šta kada iznuda postane javni spektakl, postavlja se pitanje šta je sledeće? Upravo time sa bavi i današnji Kurir, a evo šta povodom ovog slučaja kaže Mladen Radulović, dugogodišnji novinar rubrike Hronika.

Iznuda fudbalera Vujadina Savića

- Kad je reč o slučaju našeg fudbalera Vujadina Savića, utvrđeno je da je ta transrodna osobaa već nekoliko nedelja unazad pokušavala da od njega iznudi 50.000 evra. To je sve i sam fudbaler rekao na saslušanju. Znamo da je čovek osumnjičen za iznudu, priveden je i određen mu je pritvor do mesec dana - ističe Radulović i dodaje:

Mladen Radulović.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Čak se pominjе da je fudbaler uspeo neki deo tog novca da mu donese, ali očigledno da je tražio više i obično tu dolazi do pojačanog pritiska, odnosno, do traženja sve više i više novca. Tada, jednostavno, žrtva, ukoliko prestane da nabavlja taj novac, kako bi stala tome na put. Ti snimci kojim je ucenjivan dovode do prijave policiji i do reakcije nadležnih organa. Prvostepena presuda je samo jedan deo cele te procedure, tek pravosnažna presuda je ono što može da odjekne u samoj javnosti - kaže Radulović.

"DA NIJE BILO SNIMAKA, SAVIĆ NE BI BIO UCENJIVAN" Mladen Radulović o pozadini iznude novca bivšem fudbaleru od strane transrodne osobe Izvor: Kurir televizija

vujadin.jpg
vujadin-savic-foto--zorana-jevtic-1.jpg
mirka-vujadin.jpg
vujadin.jpg

"UCENJIVANJE VUJADINA SAVIĆA TRAJE OD AVGUSTA" Novinarka Kurira svedok afere bivšeg fudbalera: Ako ima snimka, poseduje ga samo osoba koja ga je napravila Izvor: Kurir televizija