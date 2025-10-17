Slušaj vest

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, žestoko je isprozivao pevačicu Anu Nikolić. Naime, Boki 13 sada vodi podkast "B-13", a nedavno je otkrio i da li će se u njegovoj emisiji naći i Ana Nikolić.

- Pa ako se javi, jer ona nije normalna žena. Ispalila me je i neće da mi odgovori na poruke. "Jel si ti krštena? Pitam te, šta radiš, kako si, da li dolaziš? Dogovaram deset termina, javi se, mi smo stari drugari. Javi se da se drogovorimo" - govorio je Boki.

Snimio film o boravku u zatvoru

Inače, Boki 13 je snimio dokumentarni film "Reket" u kojem je prikazao svoj život i period koji je proveo u zatvoru.

- Mislim da smo uradili ozbiljan posao, bitna mi je i reakcija ljudi i da izbacim iz sebe sve što imam. Nisam išao kod psihijatra, kada sam bio u zatvoru i u bolnici razgovarao sam sa stručnom osobom koja je konstatovala da moje psihičko stanje nije bilo najbolje. Sada sam sam sebi najbolji psihijatar, ali to drugima ne preporučujem jer mislim da je bolje da se obrate ljudi stručnoj osobi - rekao je Boki.

- Tokom snimanja filma sam se vratio na mesto zločina. Bio sam u zatvoru i u istoj ćeliji gde sam bio na izdržavanju kazne. Nije jednostavno. Sve je to traumatično i imaću doživotno traume kao i moja porodica. Sada sam slobodan, funkcionišem, radim i putujem, ali ovo životno iskustvo koje sam preživeo to se ne kupuje sa parama.

Osuđen na pet godina

Makedonski mediji su preneli da je Boki 13 osuđen na pet godina tokom ponovnog suđenja u slučaju "Međunarodni savez". Boki je sada objasnio šta se dogodilo.

- Ne idem ponovo u zatvor, to je stari krivični postupak. Bio sam kažnjen nepravosnažno devet godina, kasnije je apelacioni sud ukinuo presudu, bio je vraćen na ponovno suđenje i sada je doneta presuda na pet godina. Sada ponovo imam prava žalbe, da ide na apelaciju pa onda. Borba je pred nama - rekao je on.