Vladimir Tomović prvi put je javno priznao vezi sa Ivanom, bivšom ženom od repera, Nenada Aleksića Ša, koju je Ša javno prevario sa Tarom Simov u Zadruzi.

Vladimir i Ivana započeli su romansu nakon Ivaninog javnog raskida, a on je nedavno u lajvu sa Marijom Kulić progovorio zašto je sam i zbog čega mu nije uspela veza sa Aleksićevom.

Slab na razvedene žene

- Razvedene žene meni najviše odgovaraju. One su se ostvarile na mnogim poljima. Više bih voleo ostvarenu razvedenu ženu, nego mladu. Još ako ima decu, bilo bi bolje da se ne mučim za prvo dvoje, pa treće i četvrto da bude sa mnom - rekao je Vladimir, a Kulićka se složila s njim, a potom ga upitala šta mu to nije odgovaralo kod Ivane, a bivši rijaliti učesnik je kao iz topa odgovorio da on Ivani nije odgovarao.

Foto: Printskrin/Instagram

O zaradi preko društvenih mreža

- Danas sam baš imao situaciju da mi ljudi zameraju što toliko reklamiram svoj posao, pa sam onda počeo da pričam sa njima. Pitaju me zašto ne unovčim tu popularnost koju sam stekao u rijalitiju. Onda smo se dohvatili teme TikToka. Ja ne mogu da verujem da je meni žena od 50, 60 godina rekla da treba da idem na nekakve mečeve na TikToku - istakao je Vladimir nedavno.

- Ja kažem: "Gospođo, ja imam posao kojim se bavim i koji reklamiram na dnevnom nivou", a ona mi kaže: “Znam, ti to previše potenciraš, reklamiraš umesto da zarađuješ na lak način novac”. Razumem ja da ima ovaca i da ljudi uplaćuju. Ja i dalje ne mogu da verujem da postoji čovek koji uplaćuje to, to sam rekao i prošli put, moram da apelujem na ljude. Oko nas je siromaštvo, oko nas je beda, oko nas je glad, a ljudi šalju nekim tamo poludegenima, ja mogu da nazovem svakog iz rijalitija ko je bio tamo poludegenom, šalju im giftove i novac da bi on tamo ne znam šta radio na TikToku. Treba da se uhvate svi nekakvog normalnog posla da promovišemo nekakve zdrave vrednosti - smatra Tomović.

Nevreme mu uništilo bazene, Tomović sve sam renovirao i sredio

Strašno nevreme koje je paralisalo čitav region prošlog leta pogodilo je Srbiju i Cornu Goru, a tokom istog načinjena je velika materijala šteta i bivšem rijaliti učesniku Vladimiru Tomoviću. Obilna kiša praćena jakim vetrom kidala je drveće, nosila crepove, plažni mobilijar i usporila saobraćaj.

1/7 Vidi galeriju Bazeni Vladimira Tomovića Foto: Paparaco lov/Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir/Ana Denda

Strahovito nevreme zahvatilo je i Bar i tada za sobom ostavilo potpuni haos. Tomovićevo imanje, na kojem je pokrenuo i biznis s privatnim baznima, bilo je potpuno uništeno. Tomović je zasukao rukave i sam ga sredio i doveo u prvobitno stanje, te već ove godine uživa u njemu kao da se ništa nije desilo.

Vladimir u noćnom životu: