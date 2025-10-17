Slušaj vest

Igor Kojić na koncert svog oca Dragana Kojića Kebe pojavio se sa novom devojkom i u jednom trenutku ukrao šou.

Dok se njegova bivša supruga takmiči u Zvezdama Granda, Kojić je odlučio da novu partnerku predstavi javnosti.

Hit reakcija bivše supruge

Kada je Igor tokom koncerta izašao na binu i najavio ocu da uskoro ide i nova svadba, Sofija se oglasila na Instagramu i reagovala kao Maja Ognjenović na priču Nataše Bekvalac o Dači Ikodinoviću.

Sofija Dacić Foto: Instagram

Sofija je objavila fotografiju "Televisa Presenta" i indirektno otkrila šta misli o novoj ljubavi bivšeg supruga.

Razveli se nakon 5 meseci braka

Igor Kojić 5 meseci nakon venčanja sa izabranicom Sofijom Dacić, odlučio je da stavi tačku na brak i sporazumno se razvede od svoje sada veće bivše žene, o čemu je prvi pisao Kurir. Razlika u godinama ali i pogled na život dva su ključna razloga zbog čega se ovaj par rastao.

I jedno i drugo se nisu mnogo oglašavali o temi razvoda, Kojić se posvetio biznisu koji je stvorio dok je Sofija nastavila sa svojim životom. Nekoliko meseci nakon razvoda isplivale su slike šta radi bivša Kojićeva žena.

Kako se može videti ona uživa u životu, pa je pred kraj leta otišla na more kako bi uživala još malo u lepim danima.

Igor sa Kebom na bini: