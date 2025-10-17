Slušaj vest

Kad se s nekim odlično znaš privatno i to decenijama, napraviti zajedničku emisiju je i najlakše i najteže. Tanja Anđelković i Željko Vasić su porodični prijatelji pa je bilo prirodno da joj ponovo bude gost u emisiji Neka ti je slatko u četvrtoj sezoni.

Kad su pričali o anegdotama, kao gost iznenađenja je ušao Dejan Njistor Šilja, dugogodišnji voditelj Radija S, a i dugogodišnji Željkov prijatelj:

-Poslednji put kad si spremao nešto u kuhinji, umesto soli si stavio sodu bikarbonu. Pa si me još pitao je l mi ukusno.

Pričali su o Željkovim porodičnim putovanjima na Floridu i u Pariz, a imali su još jednu anegdotu sa letovanja sa Šiljom i zajedničkim drugom Sašom, koji je takođe deo Radija S, a Željko je insistirao da on ispriča:

- Bili smo u Herceg Novom, ja sam nastupao. Šilja izgori, dobije temperaturu. Naši prijatelji Nikšićani kažu da uzmemo kiselo mleko, Saša kupio dve kese. Posle 2 dana pitaju da li je pacijent bolje, da li su ga namazali. A on kaže: namazali?? Pa ja jedem sve vreme i ne mogu više!

Foto: LCF Media

Nije mu bilo lako na početku:

- Šilja mi je bio velika podrška kad sam počinjao. Ja tad nisam uopšte bio siguran da ovo treba da radim a on mi je bio glas razuma. Tad je bio deo jedne izdavačke kuće i dao je naziv mom prvom albumu Intro koji je imao samo 4 pesme. To je tad bila novina. Pesme Žena kao ti, Pratiš me u stopu, Nisam od juče i Bez milosti, su danas evergrin. Tad je to bio velik poduhvat. Smejali su nam se izdavači, jer to niko tad nije radio.

Tanja ga je pitala da izdvoji neku lepu priču iz detinjstva i tražila da ispriča šta je radio kad su u posetu dolazile mamine prijateljice i gošće:

- Kao mali sam voleo da se zavlačim pod sto i da mazim i ližem čizmice i štikle ali i noge! Bio sam opčinjen ženskim nogama ali čizme su mi bile naj! A na moru u restoranu, imao sam običaj da pokupim pikavce pa pušim ispod stola!