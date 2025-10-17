Slušaj vest

Marijana Zonjić postala je poznata javnosti kada se pojavila u rijalitiju Zadruga iako se, kako kaže, odavno bavila pevanjem.

Takođe se u medijima prepoznavala kao devojka Igora X-a, bivšeg muža Mine Kostić, ali je ta ljubav ubrzo okončana.

Marijana nekada:

Marijana je ponovo nešto kasnije postala učesnik pomenutog rijalitija, kada se pojavila u totalnom drugačijem izdanju.

Korekcije na licu i telu su urodile plodom, te su mnogi komentarisali da je gotovo neprepoznatljiva. Zonjićeva se ni tu nije zaustavila pa je nakon pete sezone dorađivala svoj fizički izgled.

Često su gledaoci i ljubitelji društvenih mreža komentarisali da su njene fotografije čist fotošop, dok je drugi mislili da je preterala sa estetskim korekcijama.

Marijana danas

Transformacija je više nego očigledna, a Marijana se ne libi da prizna da je podlegla trendu ulepšavanja. Danas je zadovoljna svojim izgledom i važi za jednu od atraktivnijih devojaka sa javne scene.

Veridba

Marijana je iznenadila javnost kada su se pojavile fotografije njene veridbe, koja se, inače, desila u Abu Dabiju.

Kako se može primetiti, sve je bilo u znaku ljubavi. Dekoracija u crvenim tonovima, simbolima strasti i emocija, bila je savršena pozadina za trenutak kada je Marijana rekla "da".

Na njenoj ruci zasijao je prsten sa ogromnim kristalom, što je dodatno naglasilo bajkovitost ovog trenutka.

