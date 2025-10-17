Slušaj vest

Asmin Durdžić je javno ostavio Staniju Dobrojević, a sada se oglasio njegov otac i prokomentarisao njihov odnos. Naime, Mustafa Durdžić je podelio Asminovu i Stanijinu zajedničku fotografiju i obratio se rečima kojim je jasno stavio do znanja da žali zbog kraha Asminove i Stanijine ljubavi.

- Bez obzira na sve, oni su zaista bili predivan par. Njihovoj sreći ne bi bilo kraja, ali uješaše se neke druge sile i uništiše lepotu ljubavi -napisao je Mustafa na svom Fejsbuk nalogu.

Asminu se svidela Maja

Maja Marinković je priznala da je Asmin pokušavao da je osvoji, međutim više puta mu je to stavljala do znanja. Ipak, čini se da je on bio toliko uporan da je ona zbog toga odlučila da sve kaže javno.

- Što se Asmina tiče, postaje mi veoma neprijatno. Ne želim da se neko koga ja volim i gotivim oseća loše zbog mene. Razmišljam čak i krevet da promenim. On je meni nudio čokoladicu, ja sam rekla da ne treba da mi da, uzela sam na kraju i dala je Ivanu. Stanija je moja drugarica i veoma sam jasna kada kažem da ne želim da izgleda da tu nešto postoji, nema ničega - rekla je Maja tada.

Bivša rijaliti učesnica Slađa Poršelina prokomentarisala je Staniju Dobrojević i njenu vezu sa Asminom Durdžićem.

- Asmin ne bi ostavio Staniju zbog Mine, ali bi je ostavio zbog Maje. Iznenadila sam se što neće da skine dečka Staniji. Asmin voli te popularne devojke. Stanija je ispala glupa što je bila sa Asminom. Moram da budem realna, Maji se sada vozi priča sa Lukom jer zna da tako povređuje Aneli - rekla je Slađa za Pink.rs.