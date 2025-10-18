Slušaj vest

Dijana Rokvić, kod nas i u svetu pozanata kao Didi Džej doživela je što nijedna pevačica iz naše zemlje nije-gostovala je na MTV televiziji u Americi.

Dočekala svojih pet minuta

Didi u Americi tretiraju kao svetsku zvezdu Izvor: Privatna arhiva

Ona je na društvenim mrežama podelila video snimak iz studija sa voditeljkom kako je dočekuje, ali i aparatman gde pre dulazak u studio čekaju zvezde na početak emitovanja. Didi su mnogi osporavali, retko ko joj je davao vetar u leđa, ali se ona na to nije obazirala veće je korak po korak osvaja svetsku scenu. Iz dana u dan iz meseca u mesec ona na društvenim mrežama pokazuje da se trud i rad isplati.

-Ne mogui ne želi da sakrijem oduševljenje i sreću. Rekla sam vam da moje vreme tek dolazi. Sve što sam uradila činim zbog publike koja me prati i poštuje- rekla je Didi za Kurir.

Ona je nedavno objavila novi spot, pa je o projetu govorila i otkrila o svojim postignućima u inostranstvu:

- Izašao je moj novi spot pre par dana, osvanula sam na svim bilbordima i to je bilo veliko iznenađenje za mene. Nisam mogla da verujem da mi se dešava takav veliki uspeh, svi su se okrenuli i slikali. To je veliki uspeh za mene, mislim da sam prva Srpkinja koja se našla na takvom bilbordu -rekla je Didi i nastavila:

Sada je glavna tema

- Moj spot je osvanuo na MTV kanalu, mislim da će biti još veći hit. Vrteće se nekoliko puta dnevno, a pesma je izašla pre nekoliko dana, već je jako slušana i uvrštena u najvrelije nove pesme na svetu zajedno sa Cardi B i drugim velikim svetskim imenima -rekla je pevačica.