Edis Edo Fetić proslavio se učešćem u "Zadruzi" kada se saznalo da je svoju suprugu Zilhu varao sa bivšom članicom grupe "Models" - Draganom Mitar.

Turbulentna veza sa ljubavnicom

Odnos Edisa i Dragane bio je jako turbulentan, a oni su svoju vezu pokušali da nastave i po izlasku iz rijalitija, međutim, to nije potrajalo.

O njegovom životu se danas ne zna previše, a na društvenim mrežama uglavnom objavljuje fotografije sa putovanja.

"Izgledaš kao momak", "Stidiš li se sa kim si bio?", "Valjda će ti Bog oprostiti", "Sram te bilo", "Sjajno izgledaš" - nizali su se komentari ispod objava.

O bivšoj ženi sve najbolje

Inače, Edis je nedavno govorio o odnosu sa bivšom suprugom.

- To su neki normalni odnosi oko dece, ja sto puta kažem, to je najbolja osoba koju sam ja upoznao u životu. Sve je normalno, nit se svađamo, nit išta, normalni odnosi. Najbitnija su deca, da oni ne trpe, a mi, davno prošlo - rekao je Edo tada.

Inače, Dragana već dve godine uživa u ljubavi sa izabranikom sa kojim često deli fotografije na društvenim mrežama, a njegovi mišići su uglavnom u prvom planu.

