Melina Galić, nekada Džinović, nedavno se verila za 25 godina starijeg partnera u Monaku, a tom prilikom je od njega na poklon dobila i skupoceni prsten, stan u Monte Karlu na svoje ime, gde su dosad i živeli, kao i tašnicu od kože aligatora "ermes keli" od 80.000 evra.

Ipak, kako saznajemo, ovaj uspešni biznismen je ogromnu svotu novca uložio i u Melinin biznis sa prodajom haljina u Monte Karlu, pa je tako dao skoro 200.000 evra kako bi ona pokušala da privuče i svetsku klijentelu koja dolazi na Azurnu obalu.

- Kao što sam vam rekla i ranije, taj čovek je vrlo galantan i ne žali kad je Melina u pitanju. Gde ona okom, tu on skokom, što bi se reklo. Vrlo je uticajan ovde, ima dosta uspešnih prijatelja na raznim pozicijama i razne kontakte, pa je preko svojih veza i sredio da ovde ona otvori butik u jednoj koncept radnji. Za to je dao najmanje 200.000 evra, ako se uzmu u obzir lokacija, zakup mesta u tom lokalu, promocije, fotkanje modela, transport haljina koje se šiju u Srbiji i tako dalje.Ona na sve načine pokušava da se etablira kao vrhunska dizajnerka, pa ga je sad molila da joj da novac i kako bi se njene haljine prodavale i u jednoj čuvenoj robnoj kući u "Emirejts molu" u Dubaiju. To je tek koštalo, najmanje 500.000 evra. Tako da je on u nju i njen biznis uložio ogroman novac. Čisto sumnjam da će mu se to isplatiti, ali kad je čovek zaljubljen, ne razmišlja puno - ispričala nam je naša sagovornica, koja je komšinica Galićeve u Monte Karlu.

Podsetimo, ova Srpkinja, koja godinama živi u gradu luksuza, otkrila nam je prilikom naše posetu ovom mestu šta je bio glavni razlog da Melina počne da prodaje svoje haljine u Monaku, gde je zaposlila i svoju ćerku Đinu.

- Melina je insistirala da i tu pocne da se bavi prodajom haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare. Koliko god se on trudio da je progura u društvu preko svojih kontakata i prijatelja, ovaj biznis s haljinama ide jako loše. Prilično je to nekvalitetna roba za klijentelu ovde, oni traže potpuno drugačiju priču. Zahvaljujući njemu, Melina je i dobila pozivnice za sve te zabave i balove za milionere - rekla nam je ona nedavno.

I Melinin bivši suprug Haris Džinović prokomentarisao je za Kurir vest o Melininoj veridbi i novom partneru.

- Nemam pojma, verujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima... Sa prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem, niti da je menjam. Stao bih ponovo na ludi kamen. Sve je moguće. Prva stavka je fizički izgled - rekao je pevač.

Inače, Melinina ćerka Đina, koja je bila izuzetno aktivna na mrežama, ugasila je svoje profile i potpuno se povukla iz javnosti, i to usred priče o veridbi svoje majke.

