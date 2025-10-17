Slušaj vest

Zlatan Ibrahimović ima fudbalersku karijeru vrednu divljenja, a tokom iste igrao je za neke od najboljih timova u Evropi. U junu prethodne godine rastužio je navijače odlukom da kopačke okači o klin i ode u "penziju".

Dom kao iz bajke

Ibrahimović je aktivan na društvenim mrežama, te redovno objavljuje sadržaj iz privatnog života gde pratioci mogu da zavire u njegovu svakodnevnicu. Neretko su se videli i kadrovi iz njegovog doma.

Na društvenoj mreži TikTok pojavio se nedavno i snimak impozantne višespratnice koju je Zlatan, kako tvrde mediji, platio čak 1.5 miliona dolara.

Veliko dvorište prekriveno je zelenilom, a tu je i ogroman bazen nepravilnog oblika koji se nalazi na kraju okućnice. U blizini se nalazi i veliki teniski teren. Unutrašnjost vile ne može se videti na snimku.

Vrtoglavo bogatstvo

Inače, Ibrahimovićevo bogatstvo procenjeno je na 114 miliona dolara, a samim tim spada u grupu onih koji sebi mogu da omoguće šta god požele, te ne čudi što ima raskošan dom o kojem mnogi maštaju.

Uživa sa 11 godina starijom partnerkom

Čuveni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović godinama je u srećnom braku sa Helenom Seger, koja je 11 godina starija od njega, i imaju dva sina Maksimilijana i Vinsenta.

