DVORAC ZLATANA IBRAHIMOVIĆA OD 1.500.000 $ Teniski teren, bazen, nekoliko spratova, evo gde se baškari kao sultan
Zlatan Ibrahimović ima fudbalersku karijeru vrednu divljenja, a tokom iste igrao je za neke od najboljih timova u Evropi. U junu prethodne godine rastužio je navijače odlukom da kopačke okači o klin i ode u "penziju".
Dom kao iz bajke
Ibrahimović je aktivan na društvenim mrežama, te redovno objavljuje sadržaj iz privatnog života gde pratioci mogu da zavire u njegovu svakodnevnicu. Neretko su se videli i kadrovi iz njegovog doma.
Na društvenoj mreži TikTok pojavio se nedavno i snimak impozantne višespratnice koju je Zlatan, kako tvrde mediji, platio čak 1.5 miliona dolara.
Veliko dvorište prekriveno je zelenilom, a tu je i ogroman bazen nepravilnog oblika koji se nalazi na kraju okućnice. U blizini se nalazi i veliki teniski teren. Unutrašnjost vile ne može se videti na snimku.
Vrtoglavo bogatstvo
Inače, Ibrahimovićevo bogatstvo procenjeno je na 114 miliona dolara, a samim tim spada u grupu onih koji sebi mogu da omoguće šta god požele, te ne čudi što ima raskošan dom o kojem mnogi maštaju.
Uživa sa 11 godina starijom partnerkom
Čuveni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović godinama je u srećnom braku sa Helenom Seger, koja je 11 godina starija od njega, i imaju dva sina Maksimilijana i Vinsenta.
