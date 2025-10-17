Slušaj vest

Mina Kostić je neko ko svoj život ne krije od očiju javnosti, već otvoreno govori o njemu.

Pevačica, prisetila se ljubavi iz najranijeg perioda, te priznala da je u njega baš bila zaljubljena.

"Muškarci me ne zanimaju"

Danas ima dečka iz Amerike, a donela je odluku da će kroz život dalje ići bez muškarca ukoliko se desi da je i ovaj razočara.

- Muškarci me više ne zanimaju, samim tim ni seks. Došla sam u neki period kada sam se posvetila samo sebi i detetu i ne zanima me šta ko radi. Pitaju me novinari šta mislim o tuđim pesmama i razvodima, a mene to apsolutno ne zanima. Strašno je što se ljudi bave oni što je u tuđem dvorištu - rekla je Mina, koja ostaje pri svom stavu iako se desi da joj ova veza sa čuvenim Kasperom propadne.

Minin dečko nema firmu, radi u garaži

- Nema svoju firmu, ali meni nije bitno. Istina je da radi u garaži gde se parkiraju poznati. Ne želim o tome da pričam, to je njegov posao. Njegov novac mene ne interesuje, imamo ljubav. Kakav novac, ja sam na kraju zbog ljubavi ostala u stanu od 39 kvadrata. Mene njegova zarada ne zanima - zaključila je Mina Kostić tada za Blic.

Mina Kostić bila zaljubljena u komšiju

- U prvu simpatiju sam bila zaljubljena od prvog razreda osnovne škole, pa sve do srednje. On je bio moj školski drug. Smrtno sam bila zaljubljena, a on je mene izbegavao. Cela škola je znala da mi se on sviđa, pa me je učiteljica stavila da sedim sa njim, a on me je još više izbegavao. Na sve načine sam pokušala da mu se približim, ali džabe - počela je priču sa osmehom folkerka za Hit Informer.

- Prvi poljubac dogodio se u Beču. Nisu mi klecale noge, nisam ni znala kako to izgleda. Imala sam 17 godina, on je bio moj komšija. Svirao je bubnjeve. On mi je bio prvi momak.

