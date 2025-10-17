Slušaj vest

Muzičar Antonije Pušić, Rambo Amadeus svojevremeno se našao u centru skandala kada ga je producentkinja Lejla Kašić optužila za seksualno uznemiravanje.

Ovaj skandal učinio je da se ponovo priča o privatnom životu slavnog muzičara. Naime, ono što je poznato iz života Antonija Pušića, kako glasi pravo ime ovog muzičara, jeste činjenica da se ženio dva puta.

Buran ljubavni život

Njegova prva supruga, Biljana Milojević, inače profesorka psihologije, bila je u braku sa Antonijem tri godine, a nakon razvoda, muzičar je upoznao studentkinju nemačkog jezika Karin. Venčali su se i dobili tri sina: Iliju, Petra i Marka Antonija.

I ovaj brak se završio neslavno, a par se razveo 2009, nakon više od 10 godina braka.

Dugo su krili od javnosti da su se razveli. ali su kasnije i sami obelodanili tu informaciju.

‒ Žena i ja smo se sudski razveli, ali smo se odmah, tri-četiri dana posle razvoda, pomirili. Od tada živimo u vanbračnoj zajednici, tako da su naš razlaz, pa ekspresno pomirenje, ostali daleko od šire javnosti ‒ otkrio je muzičar u jednom intervjuu 2011. godine, piše "Hello".

Vanbračna zajednica nije opstala

Poslednjih pet godina bivša žena Ramba Amadeusa živi sa beogradskim zlatarom Lazarom Žarkovićem, koji je udovac, o čemu je prvi pisao Kurir.

Njih dvoje su se poznavali pre nego što su otpočeli vezu jer Antonije i Lazar bili su dugogodišnji prijatelji, pa i kumovi.

Inače, pre nekoliko godina, u medijima se pojavila priča o muzičarevom neverstvu sa medicinskom sestrom, a njegova žena tada je bila jasna, a njen komentar nasmejao je sve:

- Ono što sigurno znam je da je u svakom slučaju podnošljivije saznanje da se radilo o medicinskoj sestri, nego o načelniku klinike. Pošto bunde ne nosim, verovatno bi tri slobodna vikenda ili sedmodnevni aranžman u Berlinu poslužili kao bolje rešenje - izjavila je Karin.

