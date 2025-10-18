Slušaj vest

Tačno sedam godina Olja Karleuša pogrešno peva svoj hit "Brusthalter". Ova reč,od nemačkog brusthalter, deo ženskog donjeg veša, grudnjak, prsluče za pridržavanje grudi, pravilno se izgovara brusthalter,a ne brushalter. 

Olja Karleuša je u žiži interesovanja  Foto: Printscreen, Kurir

Upravo tako stoji na pevačinom zaničnom kanalu, što je gramatički pogrešno. Ništa nije strano, ali su sad na društvenim mrežama stručnjacizapazili ovaj propust.

Čak i kada se na internetu ukuca tekst pesme izlazi nepravilno napisana naslovna numera pesme. Mada, ova jezička nedoumica se ne primećuje kad se ta numera sluša. Inače, pesmu je Karleuša objavila još 2018. godine.

Karleuša pored pevanja ima i privatni biznis sa suprugom Predragom. 

