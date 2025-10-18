Olja Karleuša je 2018. godine snimila pesmu "Brusthalter", a na zvaničnom sajtu piše "Brushalter" što je po pravopisu pogrešno
Hit priča
OLJA KARLEUŠA SEDAM GODINA POGREŠNO PEVA PESMU! Pevačicin hit pogrešno napisan na zvaničnom kanlu,evo o kojem hitu je reč
Tačno sedam godina Olja Karleuša pogrešno peva svoj hit "Brusthalter". Ova reč,od nemačkog brusthalter, deo ženskog donjeg veša, grudnjak, prsluče za pridržavanje grudi, pravilno se izgovara brusthalter,a ne brushalter.
Zanimljivost
Upravo tako stoji na pevačinom zaničnom kanalu, što je gramatički pogrešno. Ništa nije strano, ali su sad na društvenim mrežama stručnjacizapazili ovaj propust.
Začkoljica
Čak i kada se na internetu ukuca tekst pesme izlazi nepravilno napisana naslovna numera pesme. Mada, ova jezička nedoumica se ne primećuje kad se ta numera sluša. Inače, pesmu je Karleuša objavila još 2018. godine.
Karleuša pored pevanja ima i privatni biznis sa suprugom Predragom.
