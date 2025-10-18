Slušaj vest

Bivši bliski prijatelj i poslovni saradnik Seke AleksićStanislav Zakić nastavio je sa iznošenjem optužbi na njen račun, ali i na račun pevačicinog supruga i menadžera Veljka Piljikića.

Sekin prijatelj, s kojim je pokrenula i svoj modni brend, a koji je imao funkciju njenog kreativnog direktora i stiliste, sada je na Iksu aludirao da u jutarnjim časovima prima pozive od Veljka, pa se zbog toga konsultovao sa Čet GPT (alatom za veštačku inteligenciju, prim. aut.) da li da ovo shvati kao upozorenje ili pretnju.

- Kada Sekin menadžer za Ameriku pokuša ujutru da pozove dva puta zaredom, da li da to shvatim kao upozorenje ili pretnju? Ne znam kako - upitao je on ovu AI alatku.

- Zavisi od konteksta vašeg odnosa i trenutne situacije u poslu, ali, iskreno, dva poziva zaredom ujutru, posebno ako nisu najavljeni, nisu bez značenja. To može značiti da ima nešto hitno, ili to može biti upozorenje, ili signal nezadovoljstva - glasio je odgovor, uz Zakićev komentar: "Kad ne znaš, pitaš!"

Podsetimo, Stanislav se nedavno obrušio na bivšu saradnicu.

"Ja sam te rodila, ja ću te ubiti!"

- Da sam znao da će brend koji sam ja napravio nositi Boki 13, odustao bih još tada. Boki 13, pevačice i TV emisije koje mu daju relevantnost krivi su što danas svaki šljam misli da ima pravo na stav i mišljenje. Najbolja srpska izreka: "Ja sam te rodila, ja ću te ubiti!" Ako ste u partnerstvu, imaš prava. Ukoliko si radio za honorar, možeš samo da se ljutiš ili sada uživaš u sunovratu brenda - napisao je na Iksu i Instagramu Stanislav.

Pozvali smo glavne aktere priče za njihov komentar, ali nam se oni nisu javljali na pozive.

Aleksićeva je već neko vreme u centru pažnje jer je njen bubnjar Ognjen Marinković objavio status u kojem je napisao:

- Menadžer je zakazao svirku u Cirihu kod upitnog gazde u kafani koju je racija već posećivala zbog žurki za vreme pandemije, a koliko sam čuo i zbog neke gudre. U tu kafanu, menadžment (čitaj muž Velja) posla klince muzičare sve zajedno sa Sekanom bez obaveznih radnih dozvola. Tako nas uhapsiše u klubu posle svirke, držali nas četiri dana u pritvoru i zabraniše nam ulazak u Šengen zonu na dve godine. Na kraju nikome ništa, Seka putuje jer ima austrijske papire, bend je ceo izbačen i nije dobio nikakvu naknadu. Svaki pojedinac iz benda je međunarodno osuđen za ilegalnu imigraciju - stajalo je u ovoj objavi.

