Ljuban Hofman nedavno je organizovao zabavu na kojoj je pevala Jelena Rozga. On je za angažman hrvatske muzičke zvezde izdvojio čak 25.000 evra.

Pratioci na društvenim mrežama čudom ne mogu da se načude odakle njemu novac za luksuzan život koji predstavlja na društvenim mrežama, naročito da izdvoji veliku sumu da mu na privatnoj zabavi peva jedna od najvećih zvezda u regionu.

Sumnjiva posla

Inače, kompletno veselje ovog čoveka nepoznatog zanimanja, a i te kako poznatog policiji i nadležnim organima, izašlo je 50.000 evra.

Tako bar tvrde mediji koji su najpre pustili ovu informaciju. Većina ljudi svesna je toga da ne možemo verovati svemu što vidimo na Instagramu i ostalim društvenim mrežama. Ali verovatno niste mogli niti zamisliti na šta su pojedinci spremni kako bi prevarili svoje pratioce kako bi ih uverili da žive na visokoj nozi.

No, da se vratimo na temu. Ljuban i njegova supruga, koja važi za influenserku, izdvojili su ozbiljna novčana sredstva za žurku. Ljuban je pre dve godine bio u fokusu javnosti kada je sa svojim bratom Miljanom zastrašivao ljude bahatim ponašanjem i mišićima. Junačenje ova dva brata je neko snimio i video je vrlo brzo postao viralan na društvenim mrežama. Na njima se videlo kako upadaju u lokale u Republici Srpskoj, prete radnicima, tuku ih, a u jednom video-klipu Ljuban Vidović izjavljuje da „reketiraju pola Beograda“.

Mutna voda

Odakle toliki novac?

Postavlja se logično pitanje, da li je pevačica plaćena od tako zarađenog novca s obzirom na to da se Hofman sam pohvalio?

Inače, protiv Ljubana Vidovića se vodio postupak u Republici Srpskoj jer je sa bratom Miljanom navodno oteo Nenada Jakovljevića iz Bijeljine, maja 2018. godine. Za Ljubanom se dugo tragalo, a kako su mediji u Republici Srpskoj pisali, predao se u septembru 2022. godine i priznao da je zajedno s bratom oteo Jakovljevića, kako bi mu naplatili dug.

Okružni sud u Banjaluci osudio ga je na godinu dana zatvora, međutim Ljuban ju je zamenio za novčanu kaznu u iznosu od 18.050 KM, koju je platio.

Njegov brat Miljan je trenutno u zatvoru gde služi kaznu.

Inače, braća Hofman, Miljan i Ljuban Vidović, sudeći po njihovim tetovažama su se ugledali na braću Krej sa malih ekrana, a iz filma "Legenda". Na leđima Ljubana Hofmana istatoviran je lik američkog glumca Tom Hardija koji tumači braću blizance Ronalda i Redžinalda Kreja u pomenutom filmu, a između ovih likova stoji citat "Nekad armija nije što je jedan brat". Isti natpis nalazi se i na telu Miljana Hofmana, ali uz Ljubanovu sliku.Film legenda govori od braći Krej, gangsterima iz 50-ih i 60-ih godina od kojih je jedan bivši bokser koji postaje mafijaški šef u Londonu. Radnja je prožeta fizičkim i psihičkim nasiljem, a film je urađen po knjizi Profesija nasilja: Uspon i pad Krej blizanaca.

S*ks, droga, gej afera

Ne pronašavši svoje mesto u društvu, braća Krej su se potpuno posvetila kriminalu.