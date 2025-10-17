POČELA REKONSTRUKCIJA KUĆE LEGENDARNOG TOME ZDRAVKOVIĆA! Meštani Pečenjevca udružili snage - nadaju se da će ovo mesto postati muzej
Meštani Pečenjevca kod Leskovca počeli su rekonstrukciju kuće legendarnog Tome Zdravkovića. Sopstvenim sredstvima obnovili su krov, a uz pomoć donacija prijatelja i poštovalaca, sada sređuju i unutrašnjost. Nadaju se da će ovo mesto postati mali muzej i prostor gde će se slušati i pevati Tomine pesme.
Novinarka Kurira Violeta Milićević posetila je dom pevača i ispričala više o njegovom odrastanju.
- On je odrastao u ovoj kući, a ona se renovira zahvaljujući entuzijastima iz ovog sela.
Meštani su se sami organizovali kako bi je sačuvali od zuba vremena.
- Jedna soba ostaće totalno autentična iz tog vremena, a drugu ćemo adaptirati. Treća soba će biti kao muzej, wc i hodnik renoviraju se kao što su bili - objašnjava jedan od mešta,a Filip Cvetanović.
Svako ima svoj zadatak, kako kaži, žele da im selo bude lepše i da ga ožive.
- Makedonci najviše dolaze, skoro su i autobusi iz Slovenije stigli. Sećam ga se iz perioda kad sam bio dete, bio je vedre naravi i uvek je pevušio, piskarao. Bio je sa svima dobar i svima je pomagao - ispričao je meštanin.
Kurir.rs