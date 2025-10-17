Slušaj vest

Poznato je da su sestre Bekvalac veoma vezane jedna za drugu i da su oduvek bile u fenomenalnim odnosima, a osim karakternog poklapanja, Nataša i Kristina toliko fizički liče da ih ljudi vrlo često i pomešaju.

Predstavljala se kao Kristina

Upravo to je pevačica mudro iskoristila, a njena sestra joj je to ozbiljno zamerila.

U emisiji ''Exkluziv'' Nataša Bekvalac priznala je da se povremeno služi belim lažima. Iako ona i Kristina nisu bliznakinje, pevačica često zloupotrebljava njihove fizičke sličnosti.

- Mešaju nas često i moram da odam jednu tajnu koja mene ne prikazuje u najboljem svetlu kao sestru. Poznato je da ja privatno izgledam baš neupadljivo i da nikad nisam našminkana i isfenirana, bukvalno izgledam kao da sam krenula da izbacim smeće. Ljudi me i takvu prepoznaju i pitaju me da li sam Nataša Bekvalac. Ja im kažem: ''Ne, ja sam Kristina'' - kroz smeh priznaje pevačica i dodaje da joj sestra baš zamerila kada je saznala za to.

- Naravno da je saznala i pitala me: ''Da li možeš da prestaneš da se predstavlajš kao ja onda kada izgledaš kao dronjak''.

Najveća ljubav

Nataša Bekvalac otovreno je prvi put govorila o ljubavi sa pokojnim biznismenom Miodragom Kostićem Koletom, te otkrila zbog čega su raskinuli.

Nataša je navela da je "Kole je bio njen najveći učitelj, ali i mučitelj". Kako je prvi put govorila o svemu, Amidžić je pitao i da li je Kole finansirao njenu karijeru.

- Pod svojim pokroviteljstvom me nije držao nikako, sve druge načine da, ali pod pokroviteljstvom ne! Niti finansirao, naprotiv, radio je sve da ja ne budem pevačica. On je smatrao da imati takvu ženu pored sebe nije dovoljno ozbiljno za ono što je on.

Nataša je otkrila da ju je Kole zaprosio, ali da njihova ljubav nije uspela, jer je on želeo da ona prestane da se bavi pevanjem.

- Pa to je bilo ozbiljno otpočetka, ali nije imalo perspektivu za brak iako me je on zaprosio. Zato što sam ja, iako tada jako mlada, baš mi je ovo teško da ispričam, kao jako mlada sma shvatila da ako neko želi da se ti odrekneš nečega što ti voliš, da li je to ljubav?

- U mom slučaju je muzika toliko moja najveća ljubav. Ne mogu ništa od toga...

 Nataša Bekvalac o majčinim savetima:

