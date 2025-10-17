SMRŠALA VIŠE OD 70 KILOGRAMA I POSTALA BOMBA! Pevačica iz Zvezde Granda se bukvalno istopila, danas izgleda neprepoznatljivo (FOTO)
Ivona Jovanović prvi put je stala na scenu muzičkog takmičenja „Zvezda Granda“ 2014., kada je i ispala, a posle tri godine rešila je da se vrati u takmičenje. Tada je dobila i brojne kritike na račun fizičkog izgleda, što je i bio trenutak koji joj je promenio život.
Transformacija
Ivona je godinama vodila bitku sa kilažom, a nakon komentara i saveta Saše Popovića da mora da smrša zbog zdravlja, odlučila je da preokrene svoj život.
– Što je više kilograma, to je masniji glas, eto dokaza– izjavila je svojevremeno Ivona i dodala da sve devojke koje imaju problem sa kilažom treba da se prijave za „Zvezde Granda“.
Pevačica izgubila više od 70 kilograma
Nakon takmičenja, Ivona je odlučila da napravi drastičnu promenu. Prvo je izgubila 50 kilograma, a danas može da se pohvali da je skinula više od 70.
Operacija u Turskoj i novi život
Nakon završetka takmičenja, pevačica je promenila umetničko ime u Ivona Jo i odlučila da ode na operaciju smanjenja želuca u Turskoj.
- Bila sam na raznim dijetama, ali nijedna mi nije pomogla. Odluku sam donela 6. avgusta, a već dva dana kasnije otputovala sam u Istanbul kod vrhunskog hirurga. Prošla sam celu proceduru i ubrzo bila operisana - otkrila je Ivona.
Nova rutina i život bez viška kilograma
Nakon operacije, Ivona je bila na specijalnom režimu ishrane i redovno vežbala. Danas kaže da se oseća zdravije i srećnije nego ikad.
- Svako jutro kada se probudim, vidim novi prizor u ogledalu. Počela sam da treniram jogu, koja mi pomaže da se izborim sa stresom i da održim balans – ispričala je koja je uspela da jakom voljom napravi neverovatnu transformaciju.
kurir/grand
Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: