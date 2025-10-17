Slušaj vest

Ivona Jovanović prvi put je stala na scenu muzičkog takmičenja „Zvezda Granda“ 2014., kada je i ispala, a posle tri godine rešila je da se vrati u takmičenje. Tada je dobila i brojne kritike na račun fizičkog izgleda, što je i bio trenutak koji joj je promenio život.

Transformacija

Ivona je godinama vodila bitku sa kilažom, a nakon komentara i saveta Saše Popovića da mora da smrša zbog zdravlja, odlučila je da preokrene svoj život.

– Što je više kilograma, to je masniji glas, eto dokaza– izjavila je svojevremeno Ivona i dodala da sve devojke koje imaju problem sa kilažom treba da se prijave za „Zvezde Granda“.

Pevačica izgubila više od 70 kilograma

ivona-jovanovic.jpg
Foto: printscreen YT

Nakon takmičenja, Ivona je odlučila da napravi drastičnu promenu. Prvo je izgubila 50 kilograma, a danas može da se pohvali da je skinula više od 70.

Operacija u Turskoj i novi život

Nakon završetka takmičenja, pevačica je promenila umetničko ime u Ivona Jo i odlučila da ode na operaciju smanjenja želuca u Turskoj.

- Bila sam na raznim dijetama, ali nijedna mi nije pomogla. Odluku sam donela 6. avgusta, a već dva dana kasnije otputovala sam u Istanbul kod vrhunskog hirurga. Prošla sam celu proceduru i ubrzo bila operisana - otkrila je Ivona.

Ivona Jovanović nekad i sad Foto: Bad Steff Stefan Sokolovski

Nova rutina i život bez viška kilograma

Nakon operacije, Ivona je bila na specijalnom režimu ishrane i redovno vežbala. Danas kaže da se oseća zdravije i srećnije nego ikad.

- Svako jutro kada se probudim, vidim novi prizor u ogledalu. Počela sam da treniram jogu, koja mi pomaže da se izborim sa stresom i da održim balans – ispričala je  koja je uspela da jakom voljom napravi neverovatnu transformaciju.

kurir/grand

