Sukob generacija je teško pomiriti. To je naročito izraženo u odnosu svekrva - snajka. Često se zaboravi i da je snajka nečije dete koje je kod svoje majke bilo ušuškano, a mnogi brakovi raspali su se upravo zbog uticaja porodice. Ipak, postoje i svetli primeri koji svedoče da su neke svekrve druge majke.

Na ovu temu govorile su gošće emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, Nađa Mitov, influenserka i Milica Dugalić, pevačica.

Dugalić kaže da je osnovna saznanja o odnosu svekrve i snajke dobila od svoje mame.

- Ona je bila primerna i dobra snajka koja je samo sa tatom rešavala svoje probleme. Nikada sa svekrvom, to je osnov svega, kao i dobrog odnosa snaje i svekrve. Ona je rodila tvog muža, ne tebe. Snaja je tuđin koja je došla u formiranu kuću sa formiranim odnosom.

Savetuje da je uvek potrebno da snaja bude "korak iza svekrve".

- Mama u prvo vreme toleriše sve. Ako je sve to nešto što je snajka donela u kuću počelo da smeta ukućanima, ono oko čega treba najviše voditi računa, to je da uvek budeš korak iza svekrve. Iz nje govori iskustvo, porebno je da je poštuješ kao svoju mamu - rekla je ona i dodala:

- Treba biti opušten, smiren i saslušati. Važni su strpljenje i poštovanje. Onog momenta kad se izgradi poverenje, ništa ga ne može srušiti.

Mitov sa svojom svekrvom ima pozitivno iskustvo, što je i podelila u emisiji.

- Za mene je moja svekrva najbolja na svetu. Ja sam negde u njoj videla sigurnu luku što se tiče druge strane porodice, od starta. Brzo smo dobili dete, kroz trudnoću sam je upoznavala. Nikada nismo imale konflikt. Mislim da obe popuštamo i bitniji nam je odnos, kao i viši cilj - ispričala je.

Kako kaže, bez obzira na odnos, poštovanje ne sme da izostane.

- Ja mojoj svekrvi i dalje persiram, ona je njegova mama, nije iz moje porodice. To je poštovanje, ali sa njom pričam vrlo opušteno, o problemima, dobrim i lošim stvarima.

Mitov smatra da je normalno ostaviti unuke bakama i dekama na čuvanje kada je to potrebno.

- Smatram da je normalno ostaviti dete da ga čuva baba. Moja svekrva je ranije otišla u penziju da bi mogla da čuva unuku. Ona stvarno uvek ispoštuje. Nikad nismo imali problem, nikad mi nije prebacivala.

Dugalić se nadovezala, ističući da se ne slaže sa ovakvim stavom.

- Meni se ovo ne dopada. To je "pređi brigo na drugoga". Dete uz babu i dedu bude razmaženo maksimalno. Ako si u porodici, imaš supruga i dete, onda ćeš sigurno da nađeš drugi način zadovoljstva, a ne izlasci i diskoteke. Svaka veza i porodica imaju svoja pravila. Ima svekrva koje kinje svoje snaje, muževa koji nikad u životu neće priznati ženu iznad mame.

Mitov takođe nije ostala dužna, te je odgovorila svojoj sagovornici.

- Ko tumači ispravno, taj razmišlja isto kao ja. Svako ima pravilo u svojoj porodici. Ja podržavam sve i ne mešam se, verujem da ne bi trebalo ni Vi da se mešate. Moja svekrva može da se meša do sutra, ja sam joj dala dozvolu.

