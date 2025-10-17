Slušaj vest

Mlada pevačica Tea Bilanović privlači pažnju javnosti već mesecima unazad, a nedavno je šokirala priznanjem da se razvela, a da pritom niko nije ni znao da je bila u braku.

Sada je na mrežama isplivao jedan snimak sa Teinog nastupa u Beogradu, koji je počeo neverovatno da se šeruje i to samo zbog jednog detalja.

Pevačica koja važi za "kraljicu beogradskih klubova", pre nekoliko dana nastupila je u Beogradu, a za nastup je odabrala izazovnu kreaciju.

Tei Bilanović sevnula skrivena tretovaža Foto: Printscrean

  Ona je ponela izazovnu crvenu kreaciju, koji je u gornjem delu imao samo dve tračice u koje je "upakovala" sve.

I dok je na bini pravila haos, te izazovno uvijala dok je pevala, sevnulo je nešto što je svima privuklo pažnju - skriveni tatu.

Tea ispod grudi imam istetoviranu krunu i to psovećenu...

Tea Bilanović pevala bivšem dečku na svadbi

Pevačica Teodora Bilanović imala je još jednu neobičnu scenu u svom ljubavnom životu. Ona je nedavno u jednoj emisiji otkrila da je bivšem dečku pevala na svadbi.

- Jednom bivšem sam pevala na svadbi. Pa okej je bilo jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo - priznala je pevačica.

Kurir.rs

