Otac Asmina Durdžića odlučio je da progovori i da iznese nepoznate informacije o Siti Ahmić. Mustafa Durdžić  tvrdi da  mu Ahmićeva duguje novac, o čemu je javno pisao na Fejsbuku.

On više ne želi da trpi neistine o njegovoj porodici, pa je rešio da krene u obračun sa Sitom.

- Pitanje za Situ: Sita, znaš li šta znači Rufschädigung (oštećenje ugleda)? A da tebe nako tuži, pa nek naše države rasprave ko je u pravu? -napisao je Mustafa u jednoj objavi, a usledećoj nastavio:

- Sita Ahmić molim te da vrtiš dug od 1.800 evra. Oglasi se i ponudi opciju kako i kad ćeš vratiti, inače ću taj dug prodati ljudima koji imaju interes da ga otkupe, a onda ćeš biti dužna njima.

Mustafa, izgleda nagoveštava da će o Siti tek izneti sve ono što on zna, a javnost ne. 

Hoće Staniju za snajku

Asmin Durdžić je javno ostavio Staniju Dobrojević, a sada se oglasio njegov otac i prokomentarisao njihov odnos. Naime, Mustafa Durdžić je podelio Asminovu i Stanijinu zajedničku fotografiju i obratio se rečima kojim je jasno stavio do znanja da žali zbog kraha Asminove i Stanijine ljubavi.

- Bez obzira na sve, oni su zaista bili predivan par. Njihovoj sreći ne bi bilo kraja, ali uješaše se neke druge sile i uništiše lepotu ljubavi -napisao je Mustafa na svom Fejsbuk nalogu.

