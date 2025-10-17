Slušaj vest

Sergej Trifunović i njegova supruga Isidora Mijanović, otputovali su daleko od Srbije, tačnije u Njujork. Sergej i Isidora prvo su objavili fotografiju iz aviona, gde su pozirali nasmejani i srećni, a čim su stigli u daleku Ameriku, Isidora je uslikala predivne kadrove iz Njujorka pa sve objavila na Instragramu.

O razlici u godinama

Podsetimo, je od Isidore stariji 24 godine, a jednom prilikom je javno govorio o razlici u godinama i istakao da to nije problem u njegovom i Isidorinom odnosu.

- Vrlo je čudno, ja sam želeo porodicu i smatrao da je to vrhunac ostvarenosti čoveka i nikada nisam bio spreman da tu porodicu pravi kompromisno, bilo sa kim da bih uopšte imao porodicu, tako da samo mogu da kažem hvala svevišnjem i što se pojavila osoba sa kojom je to apsolutno moguće.

- Komentarisana je razlika u godinama, je l to ima neke veze sa ljubavlju - osvrnuo se voditelj na razliku od 24 godine između Sergeja i Isidore.

- Njihovi komentari nemaju nikakve veze sa ljubavlju, sa ljubavlju ima veze isključivo ono što se desilo između moje venčane žene i mene. To je to - rekao je glumac.