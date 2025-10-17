Slušaj vest

Sergej Trifunović i njegova supruga Isidora Mijanović, otputovali su daleko od Srbije, tačnije u Njujork. Sergej i Isidora prvo su objavili fotografiju iz aviona, gde su pozirali nasmejani i srećni, a čim su stigli u daleku Ameriku, Isidora je uslikala predivne kadrove iz Njujorka pa sve objavila na Instragramu.

O razlici u godinama

Podsetimo, je od Isidore stariji 24 godine, a jednom prilikom je javno govorio o razlici u godinama i istakao da to nije problem u njegovom i Isidorinom odnosu.

Sergej Trifunović odveo ženu u Njujork
Foto: Printscrean

- Vrlo je čudno, ja sam želeo porodicu i smatrao da je to vrhunac ostvarenosti čoveka i nikada nisam bio spreman da tu porodicu pravi kompromisno, bilo sa kim da bih uopšte imao porodicu, tako da samo mogu da kažem hvala svevišnjem i što se pojavila osoba sa kojom je to apsolutno moguće.

- Komentarisana je razlika u godinama, je l to ima neke veze sa ljubavlju - osvrnuo se voditelj na razliku od 24 godine između Sergeja i Isidore.

- Njihovi komentari nemaju nikakve veze sa ljubavlju, sa ljubavlju ima veze isključivo ono što se desilo između moje venčane žene i mene. To je to - rekao je glumac.

Kurir.rs

Ne propustitePop kulturaSergej Trifunović objavio fotografiju ultrazvuka: "Bravo za mamu i tatu" čestitke stižu sa svih strana
sergej-trif.jpg
PolitikaSRAMOTA I BEZDUŠNOST SERGEJA TRIFUNOVIĆA NEMA GRANICA! Ismeva ministra Darka Glišića u trenutku životne drame: "SAD JE NAJZABAVNIJE!"
sergej.jpg
KulturaIva Štrljić ne dolazi na čelo Drame Narodnog pozorišta! Upravnik Dragoljub Bajić: "Pitajte Sergeja Trifunovića odakle mu ta informacija"
iva strljic sergej trifunovic Nenad Kostic vladimir sporcic.jpg
KulturaStari Njujork oživeo u Beogradu: Rade i na plus 40, a snimanje serije "Pupin" pri kraju
Maks Milhof.jpg