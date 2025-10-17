Slušaj vest

Kako pišu mediji, Melina nije ni slutila da će biti zaprošena kada je krenula na večeru. Nakon što je stigla i videla sebi drage ljude koji su sedeli za stolim, bilo joj je jasno o čemu je reč. Zanimljivo da je identitet njenog verenika još uvek nepoznat javnosti. Sada se pojavila informacija da će Melini kuma biti Tamara Eklston.

Kuma miljarderka, njena majka kumovala braku s Harisom Džinovićem

"Melinin partner je na nekoliko sati zakupio jedan od najpoznatijih luksuznih restorana u Monte Karlu, koji je jedan od njenih najomiljenijih. Na večeri je bilo prisutno oko 50 zvanica iz celog sveta, među kojima su bili i njena ćerka Đina, majka, kao i njena kuma, milijarderka Tamara Eklston. Ona o veridbi nije znala ništa, jer se o tome ranije uopšte nije pričalo, a iznenađenje se pripremalo još od leta - priča izvor i dodaje:

- Melina je mislila da će to biti samo još jedan običan odlazak na večeru, ali kad je videla sve svoje drage ljude, samo što se nije onesvestila od uzbuđenja. Bivša Harisova žena je od svog partnera te večeri, pored skupocenog prstena, na poklon dobila i stan na svoje ime u Monte Karlu u kojem su do tada zajedno živeli, kao i ultraretku tašnicu "Erme keli" od kože aligatora, o kojoj je sanjala godinama, a čija je cena 80.000 evra - kaže izvor za Novu.

Inače, Tamara je ćerka Slavice Eklston koja je Melini bila kuma na prvom venčanju sa Harisom Džinovićem.

Ko je Tamara Eklston?

Tamara Eklston je ćerka nekadašnjeg vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona i Slavice Eklston, poreklom Srpkinje.

Njih dvoje su u braku bili nekoliko decenija, tokom kojeg su dobili dve ćerke, Tamaru i Petru, a njihov razvod smatra se jednim od najskupljih. Naime, Slavica je profitirala čak 1.2 milijarde dolara.