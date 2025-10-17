Slušaj vest

Pevač Darko Lazić danas je objavio novu pesmu pod nazivom “Uzmi, uzmi”.

Naime, dve nedelje nakon nezgode koja mu se dogodila sa porodicom je otputovao na Zlatibor, kako bi snimio spot za novu pesmu.

Njegov vokal je toliko upečatljiv da svaki stih nakon samo jednog slušanja, svima odzvanja u ušima.

U spotu se nalaze predivni kadrovi sa jedne od najlepših planina u Srbiji, a sve vreme uz njega kao podrška bila je njegova naslednica i supruga Katarina. Obožavaoci muzike popularnog folkera, njegovu novu pesmu dočekali su s radošću. Nekoliko sati nakon objave nizali su se pozitivni komentari za novi projekat Darka Lazića.

Kurir.rs

