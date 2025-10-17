Slušaj vest

Mariji Kulić zdravstveni problemi opet otežavaju svakodnevnicu. Rijaliti učesnica muku muči s problemima s kičmom, a sada se oglasila i otkrila kako se oseća.

- Jako mi je teško, kao da nosim neki teret, kao cigle da nosim na glavi, tako osećam težimu. Slaba mi je cirkulacija na vratu zbog spondiloze, a i ova promena vremena mi ne ide na ruku, danas je baš zahladnelo... Išla sam da vidim da li može da mi bude bolje - kaže za Informer Marija Kulić koja ima problem i sa diskus hernijom.

- Imam problem i sa diskus hernijom, nadam se da će mi masaže i terapija pomoći. Najviše mrzim da idem kod lekara i čekam redove, idem samo kad moram - zaključuje ona za Informer.

1/21 Vidi galeriju Marija Kulić nekad i sad Foto: Printskrin, Zorana Jevtić, Printscreen

Oplela po ćerki

Miljana Kulić ludo se provela na prvoj žurki "Elite 9". Ona je malo više popila, a onda se prepustila strastvenim poljupcima sa Filipom Đukićem.

Vruće scene sa te večeri posebno su iznervirale njenu majku Mariju Kulić, koja se ćerki putem Instagrama obratila brutalnim rečima.

- To je prava alkoholičarka pačavra. Kući ne pije, tamo se oleši. Kažeš joj nemoj ni tamo, kao da si joj rekao što više. Njena žvljanjea odvratna u sezonama misli da su mnogo zanimljivija. Odron pravi za početak - napisala je Marija Kulić na svom Instagramu povodom lude žurke na kojoj se Miljana ludo zabavljala sa Filipom.