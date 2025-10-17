Slušaj vest

Danima unazad u Eliti jedna od gorućih tema je odnos između Maje Marinković i Asmina Durdžića.

Naime, kao što je poznato Asmin je u Elitu ušao kao dečko Stanije Dobrojević, a Maja kao njena drugarica, međutim u jednom momentu su se Maja i Asmin zbližili te su krenili komentari da između njih sevaju varnice.

Kako je priča o njihovom odnosu u Beloj kući stalno komentarisana, Maja se distancirala od Asmina uz rečenicu da je ona Stanijina drugarica i da nikada ne bi bila sa njenim partnerom.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

Tim povodom se Stanija se danas oglasila i otkrila kako gleda na Asminovo ponašanje ali i na to što se Maja distancirala od njega:

- Maja prekucala igricu! Navukla ga, skinula mu masku i odjavila. Bez da se upušta u nešto više. A moj "vjerni" muškarac se za sad pokazao samo kao Majina odbačena igračka! - rekla je Stanija pa dodala:

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Bio joj je toliko lak plen da je bacila oko na malo nedostižniju za nju "igračku" koja je pokazala ipak neki karakter i vernost - pa joj je zanimljiviji. Dominira crna mamba...

Maja Marinković oduvala Asmina

Maja Marinković odbila je Asmina Durdžića koji je obasipao poklonila kako bi je osvojio u "Zadruzi 9 Eliti". Naime, u toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju Marinković.

- Majo, kažeš Asmin tebe prati, a on noćas u pušioni i ti namerno dođeš tu?

- Ja sam došla sa žurke da jedem. Ne palim se na te primitivne stvari. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Pokušavala sam da mu stavim na kulturan način do znanja, ali nije moglo - rekla je Maja u Zadruzi 9 Eliti.

- Ovako se ponaša jedna iskompleksirana devojka. Drugi primer je kad je došla da se masira sa Dačom, pa je poslala Daču da traži slatkiše - rekao je Asmin.

- Hvala za slatkiše, ali ja ne padam na te stvari - ubacila se Maja.

- Ja ne gledam Maju kao devojku za veru. Ne gledam je kao devojku za vezu iz poštovanja prema Staniji, a ona se iskompleksirala. Gledam je kao devojku da joj kupuje čokolade - rekao je Asmin.

- On je sve ovo započeo kada je meni i Mini rekao da primećuje neke stvari između Luke i Maje. Tada je rekao da će da se približi Maji, da vidi Lukinu reakciju. Rekao sam mu da već duboko ide i da ne treba zalazi u ove stvari. Mi smo ga upozorili. Maji je sve to prijalo. Ako se budem osećao ugroženo ja ću ispričati sve. Ima tu svega Milane. Nije Maja letela, nije ona taj tip. Sve joj je to prijalo. Možda bi joj prijalo da joj ja donosim čokoladu - počeo je Dača.

- Ja sam danas pogrešio prema Dači, nazvao sam ga poštarom. Ono što imam sam i kažem. Izvini što sam te nazvao poštarom - rekao je Asmin.