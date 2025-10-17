Slušaj vest

Promocija novog albuma Alena Islamovića "The Best Of Acoustic", objavljenog u formatu LP ploče, CD-a i na digitalnim platformama održan je u sedištu izdavačke kuće Fidbox u Staroj Pazovi.

-Veliko mi je zadovoljstvo što je moja kuća objavila album jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvezda. Zahvaljujem se na pomoći u realizaciji Dadu Papiću i Miru Karadžiću, kao i Branislavi Stefanović na sjajnom dizajnu omota ploče i diska - rekao je Goran Jović, glavni i odgovorni urednik Fidboxa.

Foto: Printscrean

Poštovanje prema braći Jelić

Poznata i svetski priznata rok novinarka Jadranka Janković Nešić, koja prati Alenov rad još od vremena njegovih muzičkih početaka, istakla je odličan odabir pesama na izdanju iz njegovog perioda rada u grupama Divlje Jagode, Bijelo Dugme i iz solo karijere. Legendarni novinar i rok kritičar Branimir Lokner apostrofirao je kontinuiranost Alenove diskografske karijere istakavši sjajne akustične verzije pesama koje su u novim aranžmanima dobile nove dimenzije.

Potom je Alen sa svojim bendom uživo izveo nekoliko pesama sa albuma i za kraj, u znak poštovanja prema prisutnoj braći Jelić, vanvremenski hit Yu Grupe "Crni leptir". Na početku izvodenja ove pesme Alenu i bendu su se spontano pridružili Jelići i doveli do usijanja ovo veoma emotivno predvečerje u Staroj Pazovi, koje je proteklo u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi.

Muzička elita

Ovom događaju prisustvovao je veliki broj novinara, muzičara i ljudi iz sveta muzike - Žika i Dragi Jelić (YU Grupa), Srđan Marjanović, Vicko Milatović (Riblja Čorba), Voja Aralica, Čipi i Šone (Osvajači), Brajan Rašić, Petar i Kina Alvirović (Apsolutno Romantično), Branko Rosić, Jadranka Janković, Branimir Lokner, Velibor Đurović, Nataša Raketić (Radio Beograd), Milan Čunković (Radio Beograd 202), Snežana Janjušević (RTV Vojvodine), Srđan Nikolić (Radio Novi Sad), Andrija Bojanić (direktor Doma omladine Beograda), Bane Ekser, Žana i Zoran Nenadović (Srpski Pab, Festival Prica), Rajko i Mirko Ostojić (Infuzija), članovi rok grupe Vatrom u Led, bivši fudbaler Radoslav Samardžić, Čedomir Petronijević i mnogi drugi.