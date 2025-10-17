Slušaj vest

Jelena Karleuša gotovo da u svakom intervjuu otkrije neke nove anegdote iz njenog života. Muzička zvezda, je u novom gostovanju, otkrila da joj se njen kolega Toni Cetinski udvarao u jednom restoranu u sklopu motela. U emisiji "Bunker" prisetila se dana kada je imala zanimljiv susret sa kolegom.

U društvu kolega

Voditeljka Luna Đogani, pitala je Jelenu da joj kaže kako pamti najlepše i nagore udvaranje od stane muškaraca. Ovakav odgovor niko nije očekivao.

- Bila sam na dodeli Oskara, davno je to bilo, u hali "Borik" u Banja Luci. To veče me je muvalo njih trojica. Ali ja ću izabrati jednog. Ovo je katastrofa, ali baš me briga,čoveku pravim pakao od života, ali nema veze. Ja sam nastupala poslednja i u jednom restoranu je bio neki parti za nas učesnike. Ja sam došla okružena gomilom obezbeđenja svi ti pevači su već bili tu, pijani i ... Ulazim ja, tamo već ludnica. Selma Bajrami uveliko peva. I mene organizator stavio da sedim sama, kao nepripadajući član društva, znaš već. I ja sedim sama za stolom jedem neke splačine, neko povrće naravno- govori Jelena kroz osmeh, pa nastavlja

Poziv u motelsku sobu

- Ja kako jedem, čujem "Ks, ks" .Pogledam u pravcu šanka i vidim Tonija Cetinskog. Pogledam iza sebe, zid! Rukom mu pokazujem da li se meni obraća, on klima glavom i kroz šaputanje izgovara "Ti, ti" i pošalje mi poljubac. Ja, ovako, onako, ne znam šta da kažem, a on meni pokazuje onako glavom prema gore. Mi smo bili u nekom retostoranu u sklopu nekog motela koji je imao sobe iznad tog restorana, i kao on mene zove da idemo u sobu. On meni pokazuje da idemo, gore. Kao ono "Ma, ajmo gore". Mene niko nikad tako niko nije zvao da idem u sobu. Ja sam mu samo onako rekla "Neka hvala" tiho i kulturno i to je to. Ali moram da kažem, svaka mu čast na hrabrosti i mi se tada nismo poznavali - prisetila se Jelena.

