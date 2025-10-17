Gastoz prvi prišao

Često se spekuliše da li je ovaj ljubavni par i dalje u ljubavi, a oni to skoro uvek demantuju. Nenad je sinoć sam izašao u noćni provod i odmah su krenule spekulacije da je bio u društvu nepoznate devojke. Ena Čolić i njen dečko Jovan Pejić našli su se na istom mestu, pa je sada medijima Ena otkrila šta se tačno dešavalo i ko je misteriozna devojka.

- Peja mu se javio, a nas dvoje se nismo pozdravili, već sam se ja pozdravila samo sa Tozlom. Ja sam sinoć pazila da ne gledam ka njihovom stolu baš da ne bi ispalo nešto, a meni je Peja čak jutros pročitao naslov u novinama i ja sam rekla: ''Ispašće da smo ih mi slikali'', ali je slika selfi tako da nemamo ništa s tim, iako smo bili na istom mestu. Nisam mnogo zagledala, ali ta devojka nije bila za njegovim stolom već dva stola pored nas. Ona je sedela ispred bine i Gastoz je došao do bine da igra s njom, to je stvarno sve što sam videla - rekla je Ena za Pink.rs