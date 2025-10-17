Slušaj vest

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz započeli su vezu u rijalitiju. Nakon izlaska iz takmičenja, gde je Nenad odneo prvo mesto, a Anđela drugo njihova ljubav i dalje je tema javnosti.

Gastoz prvi prišao

Često se spekuliše da li je ovaj ljubavni par i dalje u ljubavi, a oni to skoro uvek demantuju. Nenad je sinoć sam izašao u noćni provod i odmah su krenule spekulacije da je bio u društvu nepoznate devojke. Ena Čolić i njen dečko Jovan Pejić našli su se na istom mestu, pa je sada medijima Ena otkrila šta se tačno dešavalo i ko je misteriozna devojka.

Ena Čolić pokazala novi imidž Foto: Printscreen TikTok

- Peja mu se javio, a nas dvoje se nismo pozdravili, već sam se ja pozdravila samo sa Tozlom. Ja sam sinoć pazila da ne gledam ka njihovom stolu baš da ne bi ispalo nešto, a meni je Peja čak jutros pročitao naslov u novinama i ja sam rekla: ''Ispašće da smo ih mi slikali'', ali je slika selfi tako da nemamo ništa s tim, iako smo bili na istom mestu. Nisam mnogo zagledala, ali ta devojka nije bila za njegovim stolom već dva stola pored nas. Ona je sedela ispred bine i Gastoz je došao do bine da igra s njom, to je stvarno sve što sam videla - rekla je Ena za Pink.rs

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživaju na jahti uz boce šampanjca Foto: Printscreen Instagram

Oglasio se Gastoz

Gastoz se, inače, oglasio i istakao da ne kapira "zašto ga uporno svi kanale", a sudeći po njegovom komentaru, nije istina da ima novu devojku.

