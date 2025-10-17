Slušaj vest

Goca Tržan večeras je u MTS dvorani održala koncert.

Kao podrška u prvim redovima našli su se njeni roditelji, ćerka Lena, pevač Bojan Vasković sa suprugom i pevačica Milica Pavlović.

Goca Tržan u jednom trenutku sišla je s bine i prišla mlađoj koleginici koju obožava.

- Ima jedna devojka u ovom redu, zato ovako polako hodam. Ti, diži d*pe, šta me gledaš? - rekla je Goca Tržan Milici, što je nju potpuno iznenadilo.

1/11 Vidi galeriju Koncert Goce Tržan Foto: Boba Nikolić

Pred brojnom publikom Goca Tržan je ispričala šta je mlada pevačica uradila za nju, što joj nikada neće zaboraviti.

- Milica je došla na najbitniji dan u mom životu, a to je bio 18. rođendan moje ćerke, da otpeva 5, 10 pesama, koliko je ona želela. Hvala ti što si drug i kolega do neba, ti si car, da znaš - poručila je Goca Tržan Milici.

Njih dve su se zajedno popele na binu i izvele jedan od najvećih Gocinih hitova, pesmu "Stoperka", i atmosferu u dvorani zagrejale do vrhunca.

Milica Pavlović na sebi je imala usku crnu haljinu koja je istakla njene obline, dok je Goca bila u crnom sakou i kratkoj suknjici.