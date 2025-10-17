"ŠTA ME GLEDAŠ, DIŽI SE" Goca Tržan se pred publikom obratila Milici Pavlović: Prišla joj u masi, svi se iznenadili (FOTO)
Goca Tržan večeras je u MTS dvorani održala koncert.
Kao podrška u prvim redovima našli su se njeni roditelji, ćerka Lena, pevač Bojan Vasković sa suprugom i pevačica Milica Pavlović.
Goca Tržan u jednom trenutku sišla je s bine i prišla mlađoj koleginici koju obožava.
- Ima jedna devojka u ovom redu, zato ovako polako hodam. Ti, diži d*pe, šta me gledaš? - rekla je Goca Tržan Milici, što je nju potpuno iznenadilo.
Pred brojnom publikom Goca Tržan je ispričala šta je mlada pevačica uradila za nju, što joj nikada neće zaboraviti.
- Milica je došla na najbitniji dan u mom životu, a to je bio 18. rođendan moje ćerke, da otpeva 5, 10 pesama, koliko je ona želela. Hvala ti što si drug i kolega do neba, ti si car, da znaš - poručila je Goca Tržan Milici.
Njih dve su se zajedno popele na binu i izvele jedan od najvećih Gocinih hitova, pesmu "Stoperka", i atmosferu u dvorani zagrejale do vrhunca.
Milica Pavlović na sebi je imala usku crnu haljinu koja je istakla njene obline, dok je Goca bila u crnom sakou i kratkoj suknjici.
